15. April 1968: Im Gipsbein zum Frühlingsfest

NÜRNBERG - Hauruck . . . Der Mann, der auf unserem linken Bild seine Kraft am „Lukas“ mißt, eröffnete nicht mit seinen kräftigen Schlägen das Frühlingsfest. Das Stelldichein der 160 Schausteller am Dutzendteich wurde vielmehr ohne besondere Feier eingeleitet.

Die Zelte waren prall gefüllt, die Stimmung entsprechend gut. © Gerardi



Das hielt die Besucher aber nicht davon ab, gleich in Scharen auf den Volksfestplatz zu strömen und nach Herzenslust den prickelnden Budenzauber zu genießen. Alt und jung fanden ihre helle Freude daran, von einer Attraktion zur anderen zu wandern. Selbst das kleine Mädchen auf unserem rechten Foto hielt es nicht länger an der Hand seiner Eltern aus und segelte mit seinem Gipsbein auf einem Kettenkarusell durch die Luft.

An Abwechslung fehlt es diesmal bestimmt nicht: von Autoskootern bis Geisterbahnen, Schießständen, Losbuden, Grillständen und Oldtimerfahrschulen ist alles vertreten, was zu einem zünftigen Volksfest gehört.

Wer Ermüdungserscheinungen vom Gang durch die aufregende Budenstadt zeigt, der kann sich im großen Lederer-Festzelt bei Bier und köstlichen Leckereien erholen. Dicht an dicht saßen gestern morgen die Besucher, als beim großen Frühschoppen die Kapelle Hans Blum die Stimmung kräftig anheizte und die „Drei Globetrotters“ aus Saarbrücken ihre Kunststücke am Mikrofon und auf ihren Musikinstrumenten demonstrierten.

Eine Mordsgaudi versprechen auch Franzl Lang und die drei lustigen Moosbacher, die am 21. und 28. April auftreten. Bis zum Schlußgang am 1. Mai bleibt also noch genügend Zeit, einen lohnenden Bummel über den Volksfestplatz zu unternehmen und sich gut unterhalten zu lassen.

