15-jähriger Fahrraddieb in Nürnberg geschnappt

Der Jugendliche stürzte beim Fluchtversuch - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - Gerade einmal 15 Jahre alt ist ein Fahrraddieb, den eine Polizeistreife am Mittwoch in St. Leonhard erwischt hat. Der junge Mann war gegen 14.30 Uhr mit einem älteren Klapprad in der Grünstraße unterwegs.

Beim Anblick des Streifenfahrzeuges ergriff er die Flucht durch den Marie-Juchacz Park. Dabei stürzte der Jugendliche - laut Polizei selbstverschuldet. Die Beamten stellten ihn. Der 15-Jährige behauptete, er habe das Fahrrad gefunden.

Noch während der Überprüfung kam jedoch eine Zeugin vorbei, die belegen konnte, dass ihr das Klapprad gehört. Es war am Vortag aus dem Hof eines Anwesens an der Blücherstraße entwendet worden. Der 15-Jährige muss sich nun wegen Fahrraddiebstahl verantworten.

