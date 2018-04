17 Konzerte in Franken, die Sie wirklich nicht verpassen dürfen

NÜRNBERG - Bob Dylan, Helene Fischer oder David Hasselhoff: Nürnberg bietet 2018 jede Menge Mega-Konzerte. Doch wie sieht es eigentlich mit den kleinen Perlen aus? Die Kulturliga hat sie für uns gesammelt!

Nürnberg hat auch fernab der großen Stars musikalische Highlights zu bieten. © Montage: nordbayern.de



"18 Konzerte in Nürnberg, die man 2018 nicht verpassen darf", titelte nordbayern.de vor einigen Wochen. Pur waren dort etwa dabei, Rock im Park und Helene Fischer - eben alles, was große Hallen füllt, alles, was massentauglich ist. Eine Auswahl aber auch, die offenbar nicht jedem gefiel.

Hier kommt Teil zwei! Diesmal haben wir die Nürnberger Kulturliga gebeten, die kleinen Perlen herauszuarbeiten. Und hier sind sie:

Falls diese Auswahl doch nichts für Sie war, finden Sie hier die 18 ursprünglichen Konzerte:

Die Kulturliga ist ein Zusammenschluss von Veranstaltern und Spielstättenbetreibern in der Region. David Lohdi vom Club Stereo, Holger Watzka vom E-Werk, Andi Klenk vom Muz Club, Andi Wallner vom Z-Bau und Sabine Limmer sind alle Teil dieser Kulturliga und haben extra für Sie eine neue Zusammenstellung von Konzerten erarbeitet.

