18. August 1968: Lernen beim Wandern

Im Wald zwischen Buchenbühl und Kraftshof entstand der erste Lehrpfad - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Nürnberger Naturfreunde können nun im Vorübergehen lernen. Im Wald zwischen Buchenbühl und Kraftshof entstand der erste Lehrpfad, an dem 50 Schilder alles über Bäume und Pflanzen, Steinkreuze und Grenzsäulen, Ameisenhaufen und Bächlein erklären. Das Forstamt Nürnberg-Nord hat damit eine Pioniertat im Reichswald vollbracht, die ein Vorbild für weitere Pläne sein soll.

Schilder weisen den Weg und geben Auskunft: selbstgebastelte Tafeln wie diese kennzeichnen den Lehrpfad und beschreiben Bäume und Pflanzen. © Bauer/Launer



Schilder weisen den Weg und geben Auskunft: selbstgebastelte Tafeln wie diese kennzeichnen den Lehrpfad und beschreiben Bäume und Pflanzen. Foto: Bauer/Launer



Die Grünröcke mit Oberforstmeister Peter Link an der Spitze hoffen nur, daß ihr Werk nicht wie so manche Brücke oder Bank von üblen Burschen bald schon zuschanden gemacht wird.

Die wißbegierigen Großstädter verdanken den Lehrpfad von 3,8 Kilometer Länge der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die das Geld dazu gegeben hat, und dem Idealismus der Forstbeamten, die selbst mit Hand angelegt haben. Revierförster-Anwärter Reinhard Beck hat beispielsweise die Texte entworfen, die Schilder gefertigt, bemalt und aufgehängt.

Eine Hütte zur Rast und Information: auf der Mitte des Weges zwischen Buchenbühl und Kraftshof findet der Wanderer diese „überdachte Anschlagtafel“, die hier gerade von Oberforstmeister Link, dem Leiter des Forstamtes Nürnberg-Nord, und seinen Männern samt einigen Kindern umschwärmt wird. Sie enthält umfangreiche Kenntnisse. © Bauer/Launer



Eine Hütte zur Rast und Information: auf der Mitte des Weges zwischen Buchenbühl und Kraftshof findet der Wanderer diese „überdachte Anschlagtafel“, die hier gerade von Oberforstmeister Link, dem Leiter des Forstamtes Nürnberg-Nord, und seinen Männern samt einigen Kindern umschwärmt wird. Sie enthält umfangreiche Kenntnisse. Foto: Bauer/Launer



Da liest der Wanderer: Hainbuche. Gepflanzt im Jahre 1860. Wird ganz selten über 150 Jahre alt; verlangt mittlere Standorte. Auf frischen, kräftigen Böden jedoch bessere Wuchsleistung. Geringer Lichtbedarf, mäßige Wärmeansprüche. Vorzügliche Heckenpflanze, Hartholz, bestes Drechsel- und Wagner-Holz. Dort sieht er: Irrhain des Pegnesischen Blumenordens. Seit 1644 waren mit diesen prächtigen Eichen, Hainbuchen, Lärchen große Flächen des Reichswaldes vor der Umwandlung (Spätmittelalter) in Kiefernbestände bestockt. Von Streunutzung verschont, kam es zu keiner Schwächung des Bodens wie im übrigen Reichswald.

So erfährt der Städter, wie es zum berüchtigten Steckerlaswald kam. So wird ihm erklärt, weshalb Ameisenhaufen hinter Gitter dem Zugriff von Füchsen und Menschen entzogen sind. So kann er sich sagen lassen, wie das schmutzige Abwasser aus Buchenbühl über Staustufen geleitet wird und nach drei Kilometern reichlich sauber dahinfließt.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im August 1968 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem August 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Für den Lehrpfad wurde der berühmte Kundmüller-Steig ausersehen, der als vielbegangener Wanderweg schon ein Begriff ist. Fußgänger erreichen ihn von den Omnibus-Haltestellen in Buchenbühl und Kraftshof aus ebenso leicht wie Autofahrer, die ihren Wagen an der Rathsbergstraße beim Flughafen oder auf dem Verbindungsweg von Kraftshof nach Buchenbühl abstellen können. Auf der Mitte des Pfades befindet sich eine Hütte, die ursprünglich nur als Anschlagtafel gedacht war, von den Forstbeamten aber aus eigenem Antrieb überdacht worden ist, eine „überdachte Anschlagtafel“ gewissermaßen.

Oberforstmeister Peter Link und seine Mitarbeiter sind gerne bereit, Klassen oder andere Gruppen von Interessenten zu führen, damit jeder Wissensdurst gestillt werden kann. Sie dürfen hoffen, daß ihr Lehrpfad gut ankommt, denn im staatlichen Forst außerhalb Bayerns sind mit solchen Wegen schon schöne Erfolge erzielt worden. Solche Beispiele haben die Nürnberger auch ermutigt, einen zweiten Lehrpfad zwischen Moorenbrunn und Zollhaus anzulegen, der bis Mitte September begangen und bestaunt werden kann.

Die Männer des Forstamtes Nürnberg-Nord bitten inständig, ihre liebevolle Arbeit möge nicht vergebens gewesen sein. Sie fürchten die Zerstörungswut einiger Jugendlicher, die bisher in den Wäldern schon mehr kaputtgeschlagen haben, als Gutwillige dort errichten konnten. Wenn sich aber der Versuch mit dem Lehrpfad gut anlassen sollte, will Oberforstmeister Link weiter daran bauen. Er denkt sogar an einen Hochsitz, auf dem jeder Städter einmal einen Jäger mimen könnte – ein Erlebnis von seltener Art.

NN