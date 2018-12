18. Dezember 1968: Kolonnen auf glatter Straße

Meteorologen hatten diesmal recht: über Nacht kamen Eis und Schnee - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Kraftfahrer, die am Vorabend die Ankündigungen der Meteorologen mitbekommen hatten, waren gewarnt. Die befürchteten Niederschläge trafen prompt am Dienstagmorgen ein. Es gab Schnee, der auf den Straßen alsbald festgefahren und allmählich zu einer eisigen Decke wurde. Lange Autokolonnen waren die Folge. Besonders auf den Einfalls-Routen stauten sich vor Arbeitsbeginn die Wagen, so daß mancher motorisierte Pendler zu spät im Betrieb oder Büro eintraf.

Dieser eisige Anblick macht Spaß – ganz im Gegensatz zu Schnee und Eis auf den Straßen, mit denen die Autofahrer jetzt zu kämpfen haben. Dabei handelt es sich keineswegs um einen alpinen Gletscher, sondern um den Abgrund des künftigen Hafenbeckens in Maiach/Hinterhof. Die Natur hat das große Baggerloch verzaubert © NN



Dieser eisige Anblick macht Spaß – ganz im Gegensatz zu Schnee und Eis auf den Straßen, mit denen die Autofahrer jetzt zu kämpfen haben. Dabei handelt es sich keineswegs um einen alpinen Gletscher, sondern um den Abgrund des künftigen Hafenbeckens in Maiach/Hinterhof. Die Natur hat das große Baggerloch verzaubert Foto: NN



Auch in den nächsten Tagen noch wird der Winter unangenehm zu spüren sein. Wechselhaftes Wetter mit Regen- und Schneefällen mahnt weiterhin zu Vorsicht im Straßenverkehr.

„Die Autofahrer waren sehr vernünftig. Sie fuhren langsam und hielten den. nötigen Abstand zum Vordermann“, lobt die Nürnberger Verkehrspolizei, die alle Hände voll zu tun hatte, um Stauungen aufzulösen und Schlangen in Bewegung zu halten. „Sie kamen diesmal mit der Lage besser zurecht als mitten in der Wintersaison, wenn jedermann schon glaubt, auf die Straßenverhältnisse geeicht zu sein“, lautete gestern der Kommentar im Polizeipräsidium.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im Dezember 1968 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Dezember 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Mit den Autofahrern litten auch die Nürnberger, die an Haltestellen auf Straßenbahnen und Omnibusse warteten. Die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel waren ebenfalls durcheinandergeraten, weil wegen der langsamen Autos auch die Schienenfahrzeuge und Busse nicht recht vorankamen. Die Lage besserte sich jedoch in den späten Vormittagsstunden, als die 100 Tonnen Streusalz zu wirken begannen, die von den Männern des Stadtreinigungs- und Fuhramtes ab 5.30 Uhr mit zehn Streuautomaten auf den wichtigen Strecken im Stadtgebiet verteilt wurden.

Am Abend verschlechterte sich die Situation auf den Straßen jedoch wieder. „Es zieht an“, verkündeten schon um 17 Uhr die Fachleute von der Flugwetterwarte, die tagsüber eine Höchsttemperatur von einem Grad gemessen hatten. In Bodennähe war die Temperatur wieder auf minus zwei Grad gefallen. Die Autofahrer mußten erneut aufpassen, wenn sie die Straßen in den Außenbezirken oder die vielbenutzten Strecken außerhalb der Stadtgrenzen benutzten. Die Bewölkung war aufgerissen, so daß mit dem leichten Frost Schnee- und Eisglätte auftrat.

K. E.