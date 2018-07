18. Juli 1968: "Grüne Welle" für die Züge

Neue Signalanlagen zwischen Doos und Hauptbahnhof - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Züge der Bundesbahn rollen seit gestern vormittag zwischen den historischen Eisenbahn-Städten Nürnberg und Fürth auf einer "grünen Welle". Entlang der Bahnlinie vom Hauptbahnhof bis Doos verschwanden die herkömmlichen Flügelsignale, die mit der Hand bedient werden musten und in der Ruhestellung "Halt!" geboten.

Alt und neu im Stellwerk 4: Oberamtsrat Emil Hecht, der Vorstand des Hauptbahnhofes, und Oberrat Hans Dau (erster und zweiter rechts vorne) erläutern den Gleisbild-Stelltisch. Dahinter sind die Aufbauten zu erkennen, von denen aus die Weichen und Signale bedient werden. © Munker



Alt und neu im Stellwerk 4: Oberamtsrat Emil Hecht, der Vorstand des Hauptbahnhofes, und Oberrat Hans Dau (erster und zweiter rechts vorne) erläutern den Gleisbild-Stelltisch. Dahinter sind die Aufbauten zu erkennen, von denen aus die Weichen und Signale bedient werden. Foto: Munker



Sie wurden durch Lichtsignale ersetzt, die vom Zug gesteuert werden und in der Grundstellung grünes Licht zeigen. Fährt der Zug in einen Streckenabschnitt ein, so steuert er hinter sich das Signal auf „Halt!“ Verläßt er den Abschnitt, so gibt das Signal für den nachfolgenden Zug die Fahrt wieder frei.

„Selbstblock“ heißt im technischen Sprachgebrauch so ein Abschnitt, mit denen auf anderen Linien schon seit Jahren gearbeitet wird. Die Anlage zwischen Hauptbahnhof und Doos hat rund 900.000 DM gekostet. Sie ersetzt die Block- und Abzweigstellen Neusündersbühl, Rothenburger Straße und Kohlenhof. Die Abzweigweichen in Neusündersbühl und Kohlenhof werden nun vom Gleisbild-Stelltisch im Stellwerk 4 des Hauptbahnhofes aus ferngesteuert, so daß Personal eingespart wird. 12 Beamte bekommen neue Aufgaben.

Im übrigen stellt die „grüne Welle“ bis Doos nur ein Stück des Planes dar, die Strecke Würzburg – Nürnberg mit modernen Signalanlagen zu bestücken. Die nächsten Schritte: Die Vollendung der Zentral-Gleisbildstellwerke in Neustadt/Aisch (1969) und Fürth (1970). Im Endausbau, der 1971/72 geschafft sein soll, sind 16 Gleisbildstellwerke vorgesehen, von denen sechs mit Personal besetzt, zehn ferngesteuert werden.

Außerdem bereitet die Bundesbahn – so erklärte gestern Oberrat Hans Dau, der Leiter der signaltechnischen Abteilung bei der Direktion – die Ausrüstung des Hauptbahnhofes mit einem modernen Gleisbildstellwerk vor. Bevor jedoch der erste Spatenstich getan werden kannn, müssen noch verschiedene Fragen – Umbau der Gleisanlagen mit Hunderten von Weichen, Platz für Post- und Abstellgleise, der künftige Verlauf der Schnellstraße – geklärt werden.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im Juli 1968 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Juli 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Doch schon aus dem kleinen Stück Hauptbahnhof-Doos zieht die Bahn ihren Nutzen. Von der Personaleinsparung und dem schnelleren Betriebsablauf abgesehen, schaltet sie durch eine lückenlose elektrische Überwachung der fahrwege das gefürchtete „menschliche Versagen“ so gut wie aus und erhöht die Betriebssicherheit.

K. E.