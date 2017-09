19.000 Euro: Hündin "Gini" hat geerbt

Dem Terrier wurde eine hohe Summe vermacht - Testament hat Nachspiel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Gini" ist steinreich - zumindest für Hundeverhältnisse. Ihr Frauchen hat ihr per Testament knapp 19.000 Euro vermacht. Doch das tierische Erbe hat ein bizarres Nachspiel. Mittlerweile gibt es auch bei der Polizei eine Akte "Gini".

"Gini", die Glückliche, ist ahnungslos: Die Hündin wurde von Frauchen im Testament bedacht und ist nun Objekt eines kuriosen Streits. © Foto: Marie Zahout



Claudia Kaiser (Name geändert) versteht die Welt nicht mehr. Eigentlich wollte sich die 62-Jährige nur einen neuen Hund anschaffen, weil ihr eigener gestorben ist. Doch zum Winzling "Gini" hat sie eine ganze Menge Ärger dazubekommen.

Denn "Ginis" Frauchen hatte nichts dem Zufall überlassen. Es wollte sichergehen, dass es dem Yorkshireterrier auch nach seinem Tod gut geht. Deshalb hat die Halterin ihre Hündin im Testament bedacht und die Sorge für "Gini" akribisch gleich auf mehrere Schultern verteilt.

Ein Hundeleben ist teuer

Da gibt es die Frau (58) aus dem Nürnberger Land, die allein den Hund geerbt hat. Und da sind zwei Nürnbergerinnen, die das finanzielle Vermögen von "Ginis" Frauchen bekommen haben - allerdings unter der Auflage, dass sie sämtliche Kosten für "Gini"- vom Futter über den Tierarzt bis hin zur Versicherung - tragen. Um auch hier nichts dem Zufall zu überlassen, formulierte "Ginis" Frauchen seinen letzten Willen im Detail: Es soll ein bestimmter Betrag für den Hund angelegt werden, und zwar pro Jahr 1250 Euro; 15 Jahre lang. Ein erfülltes Hundeleben ist schließlich teuer.

Als wäre die Sache nicht kompliziert genug, benannte "Ginis" Frauchen außerdem eine Testamentsvollstreckerin. Diese sollte das Geld für "Gini" anlegen und die Kosten für Futter und Co. an die Hundeerbin erstatten. "Eine Vergütung erhält sie nicht, jedoch Ersatz ihrer Auslagen." So steht’s im Testament.

Doch "Ginis" Frauchen hat offenbar auf die Falschen gesetzt. Letzter Wille hin oder her - nach dem Tod der Halterin tauchte eine Annonce in der Zeitung auf: "Yorkshireterrier, drei Jahre alt, wegen Todesfall nur an erfahrene Hundehalter kostenlos abzugeben". Claudia Kaiser las das Inserat, ihr ging das Herz auf. Sie traf sich mit der Inserentin, von der sie annahm, dass sie auch die Erbin des Hundes ist.

"Da stimmt was nicht"

Doch schnell hatte Kaiser den Verdacht: "Da stimmt was nicht." Die Frau, die den Hund inseriert hat, sei gar nicht berechtigt gewesen, "Gini" überhaupt anzubieten, empört sich Kaiser heute. Denn später wurde der 62-Jährigen klar, dass sie es nicht mit der Hundeerbin zu tun hatte, sondern mit einer der beiden Frauen, die Frauchens Vermögen geerbt haben und fortan für den Unterhalt des Leichtgewichts zahlen sollten.

Heute ist Kaiser davon überzeugt, dass es der Frau, die den Hund angeboten hat, nur darum gegangen ist, den Yorkshireterrier schnell loszuwerden, um sich das für "Gini" gedachte Geld selbst unter den Nagel zu reißen. Diese habe ihr gegenüber zwar etwas von "Futtergeld" gesagt, aber keinen Piep davon, dass der Hund umfangreich bis zum Lebensende finanziell abgesichert sei; egal, ob er ein neues Halsband braucht oder eine Hüft-Operation. Kaiser: "Das war alles schwammig und undurchsichtig."

Diesen Vorwurf erhebt auch die Frau aus dem Nürnberger Land, der der Hund hochoffiziell vermacht worden ist und wo "Gini" zuletzt gelebt hat. Denn auch ihr gegenüber habe die Inserentin und Miterbin nicht mit offenen Karten gespielt und mit keinem Wort eine Annonce erwähnt, sagt die 58-Jährige. Frau Kaiser sei ihr vielmehr als "Bekannte aus dem Mopsverein" vorgestellt worden, beteuert die Hundeerbin aus dem Nürnberger Land.

Die Tiererbin wider Willen dürfte aber nicht unglücklich darüber sein, dass sie den drei Jahre alten Vierbeiner schnell wieder losgeworden ist. Sie habe ins Krankenhaus gemusst und ziehe bald in eine Wohnung um, wo keine Hunde erlaubt seien, erzählt sie. Gleich beim ersten Treffen hat sie die ihr anvertraute "Gini" an Claudia Kaiser abgegeben.

So kam es, dass die Hündin vom Nürnberger Land nach Nürnberg gezogen ist, wo sie ahnungsloses Objekt eines juristischen Nachspiels ist.

Denn für "Ginis" Erbe interessiert sich mittlerweile auch die Polizei. Polizeisprecher Rainer Seebauer bestätigt auf Anfrage, dass mehrere Anzeigen eingegangen sind. Sie stammen von Claudia Kaiser und der Hundeerbin aus dem Nürnberger Land.

Es geht um eine ganze Palette von Vorwürfen. Kaiser spricht von Betrug und Bedrohung. Zuletzt habe sie über zwei Dutzend SMS von der Frau erhalten, die "Gini" inseriert hat, sagt sie. Diese soll gedroht haben, ihr den Hund wieder wegzunehmen.

"Der brunzt alles voll"

Die Nürnbergerin, die "Gini" via Annonce angeboten und jetzt mehrere Anzeigen am Hals hat, ist sich allerdings keiner Schuld bewusst. "Mir liegt der Hund am Herzen." Sie habe im Sinne der Verstorbenen gehandelt und nach einem guten Zuhause für "Gini" gesucht, weil die eigentliche Hundeerbin das Tier ohnehin loswerden wollte, sagt sie auf Anfrage. Zumal sich der Mitbewohner der Hundeerbin arg aufgeregt und mit Tierheim gedroht habe: "Der Hund muss weg. Der brunzt alles voll."

Sie habe nicht verschwiegen, dass der Hund finanziell abgesichert sei, beteuert die Frau weiter. Das Geld liege auf einem Sparbuch namens "Gini". Wenn sie das alles vorgehabt hätte, was ihr vorgeworfen wird, hätte sie das doch ganz anders gemacht, fährt sie fort. Und die SMS? "Ich bedrohe keine Menschen", empört sich die Nürnbergerin am Telefon.

Die Polizei ermittelt. Zumindest eines ist sicher: "Gini" kann bei Claudia Kaiser bleiben. Die rechtmäßige Hundeerbin hat ihr den Yorkshireterrier überlassen - via Vertrag, hochoffiziell.

