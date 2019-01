2,5 Millionen: "Freude für alle" lindert soziale Not

In Dankesbriefen schildern Empfänger, wie wertvoll und wirksam die Hilfe war - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf die treuen Spenderinnen und Spender von "Freude für alle" ist Verlass: Sie sorgten dafür, dass die 49. Weihnachtsaktion der Nürnberger Nachrichten mit ihren Heimatzeitungen seit Anfang November fast 6500 Alleinstehende und Familien unterstützen konnte.

Über 2,5 Millionen Euro kamen durch die Spendenaktion "Freude für alle" zusammen. © NN-Logo



Auf die Sparkassen- und Postbank-Spendenkonten wurden insgesamt knapp über 2,5 Millionen Euro überwiesen. Das Ergebnis liegt um rund 180.000 Euro unter dem vor einem Jahr erreichten Rekordniveau. Bedrückend bleibt das Ausmaß der Hilfen, die Sozialdienste erbaten, um Mängel und Schwächen vor allem der Hartz IV-Regelungen abzufedern und auszubügeln.

Über mögliche Gründe für den leichten Rückgang lässt sich höchstens spekulieren: Haben sich vielleicht etwas weniger Leserinnen und Leser von den Einzelschicksalen berühren lassen, die in rund 40 Einzelfall-Porträts und Reportagen präsentiert worden waren – und die auch auf nordbayern.de weiterhin nachzulesen sind? Fällt es womöglich manchem schwerer, etwas zu geben? Letztlich aber fehlen verlässliche Indizien, und vorhandene Daten sind schwer auszuwerten.

Namen und Adressen nicht gespeichert

Übrigens auch deshalb, weil die Weihnachtsaktion – im Gegensatz zu anderen Organisationen – keine Spenderdatei pflegt und Namen oder Adressen also nirgends speichert. Was übrigens auch dazu führt, dass sich manche Bestätigung für das Finanzamt nur ausstellen lässt, wenn sich der Spender noch einmal meldet.

Auch wenn dem kleinen Aktionsteam noch einiges zu tun bleibt, zieht die Weihnachtsaktion 2018 nun einen Schlussstrich. Verlag und Redaktion danken noch einmal herzlich allen, die als Spender und Förderer in unserer Region zum Erfolg beigetragen haben. Besonders zu erwähnen bleibt auch in diesem Jahr eine zwar nicht anonyme, aber höchst vertrauliche Einzelspende in sechsstelliger Höhe.

Im Einzelnen haben sich einige Tausend Leserinnen und Leser aus Nürnberg und dem Nürnberger Land sowie den Städten und Landkreisen im Süden der Frankenmetropole mit insgesamt knapp 1,6 Millionen Euro an der Aktion beteiligt. In der Stadt und im Landkreis Fürth kamen insgesamt gut 360.000 Euro an Spenden zusammen. In Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt addieren sich die Gaben auf fast eine halbe Million Euro. Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass bei der Parallelaktion "FLZ-Leser helfen" für das Gebiet der Fränkischen Landeszeitung weitere knapp 300.000 Euro für Mitbürger in Not gespendet wurden.

Knapp jeder zehnte Euro – insgesamt 210.580 Euro – wurden zweckgebunden für die in der Tageszeitung und im Blitz im Großraum Nürnberg veröffentlichten Einzelfälle gespendet. Von den anvertrauten Mitteln gingen bisher 1,7 Millionen Euro an Einzelempfänger in unserer Region – jeweils auf Vorschlag von Sozialdiensten, aber unbürokratisch und ohne Abzug für Verwaltungskosten.

Frauenhäuser und Krebshilfe

Weitere 150.000 Euro stellt die Aktion treuhänderisch für Einzelfallhilfen beispielsweise Frauenhäusern oder Organisationen wie der Krebshilfe zur Verfügung. In Dankesbriefen und manchmal mit liebevoll gemalten Karten schildern Empfänger, wie wertvoll und wirksam die Hilfe für sie war.

Die verbleibenden Mittel werden für zahlreiche noch zu berücksichtigende Familien benötigt sowie als "Feuerwehrfonds" für akute Notfälle im Jahresverlauf.

Wolfgang Heilig-Achneck