2. Januar 1969: Pflüger und Schipper schufteten

Zuletzt vor dreißig Jahren so viel Schnee um die Jahreswende - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - 35 Zentimeter Schnee am 2. Januar: Seit es in Nürnberg eine amtliche Wetterbeobachtung gibt, erreichte die weiße Pracht in den Tagen um den Jahreswechsel erst viermal diese Höhe. Als das Jahr 1888 aufzog, waren es 24 Zentimeter. 1924 wurden 36 und 1939, wie gestern, 35 Zentimeter registriert. Soweit die Feststellungen der Statistik über ein Naturphänomen, mit dem sich jeder am ersten Arbeitstag des neuen Jahres auf seine Art auseinandersetzen mußte.

Die Autos dick eingeschneit © Kammler



Die Autos dick eingeschneit Foto: Kammler



Heinrich Dorn, der Chef des Stadtreinigungsamtes, gab uns folgenden Lagebericht: "Seit 1. Januar, 20 Uhr, sind pausenlos 20 Schneepflüge im Einsatz." Wir können aber nur 150 Kilometer des insgesamt 750 Kilometer langen Straßennetzes der Stadt Nürnberg planmäßig räumen. Das sind die Bundes- und Durchgangsstraßen. Die 100 Mann Stammpersonal, über die wir verfügen, arbeiten seit 2 Uhr. Ab 6 Uhr kamen 130 Schaufler für 3,15 DM netto in der Stunde dazu, die uns das Arbeitsamt schickte. Wir konzentrierten unser Augenmerk auf Kreuzungen und auf Haltestellen der Straßenbahn und Omnibusse. Wir können uns nicht verzetteln, sonst wird die Situation hoffnungslos."

Überall Schnee © Kammler



Überall Schnee Foto: Kammler



Das Arbeitsamt: "Wir haben die Unterstützungsempfänger angewiesen, sich nach Schneefall bei der Stadt zu melden. Außerdem vermitteln wir kurzfristig Schneeschipper an Privatleute, die uns darum bitten. Wir konnten bisher jedem Hilfesuchenden dienen."

VAG-Direktor Wilhelm Wacker: "Die ganze Nacht waren wir mit Salzwagen unterwegs. Alle 117 Weichenheizungen wurden eingeschaltet. Die Züge rückten pünktlich aus. 120 Mann haben an den kritischen Punkten Schnee geräumt. Verspätungen konnten im Laufe des Tages nicht ausbleiben. Hut ab vor den Bürgern, die Verständnis für unsere besondere Lage aufbrachten und Wartezeiten in Kauf nahmen. Auch das Personal murrte nicht, wenn es mit der Ablösung nicht wie sonst klappte." Im übrigen beförderte die VAG gestern nicht wenige Kunden, die sonst auf ihre Dienste großzügig verzichten.

Um die Jahreswende ist vor dreißig Jahren zum letzten Mal so viel Schnee gefallen. Pflüger und Schipper schuftetetn. Weiße Decke 35 Zentimeter hoch. © Kammler



Um die Jahreswende ist vor dreißig Jahren zum letzten Mal so viel Schnee gefallen. Pflüger und Schipper schuftetetn. Weiße Decke 35 Zentimeter hoch. Foto: Kammler



Der Schnee aus der Sicht des ungehaltenen Autofahrers in Mögeldorf, der seinem Ärger bei uns Luft macht: "Da habe ich heute früh vor meinem Haus Schnee geräumt, und jetzt komme ich einfach nicht auf die Straße. Was die Stadt von mir verlangt, kann ich auch von der Obrigkeit erwarten. Ich bleibe hoffnungslos stecken und fahre jetzt mit dem Taxi."

Ein Taxifahrer: "Jetzt brauchen‘s uns! Und zwar ganz schnell. Ich kann aber nur einen nach dem andern fahren." Herr Jedermann aus Nürnberg: Er versuchte gestern, so gut wie möglich voranzukommen und geriet dabei nicht selten ins Schwitzen. Die Jungen sagten "Take it easy" – zu deutsch: mach dir nichts daraus –, die Alten erinnerten sich an ihre noch jungen Neujahrsvorsätze und hämmerten sich ein: "Dou kannst halt nix mach‘n".

N.W.