2. Juni 1967: Zukunft hat begonnen

Die Pädagogische Hochschule knüpft an ihren Umzug viele Hoffnungen - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Die Leitung der Pädagogischen Hochschule in Nürnberg blickt voller Optimismus in die Zukunft. Mit dem Umzug vom Künstlerhaus in die neuen Räume beim Dutzendteich am 1. Mai ist eine neue, vielversprechende Epoche in der Geschichte der Lehranstalt angebrochen: schon im Herbst soll sie in eine Simultane PH umgewandelt werden, wie das die Studenten in mehreren Abstimmungen gefordert haben.

Der Atriumhof der Lehranstalt. Hier sollen einmal sogar Abendkonzerte veranstaltet werden. © Gerardi



Die Dozenten Dr. Assel, Prof. Dr. Fischer und Dr. Bauer (von links nach rechts) haben gut lachen. In solchen modernen Hörsälen, die alle mit Fernsehgeräten (an der Wand links) für den Unterricht ausgerüstet sind, machen die Vorlesungen wirklich Spaß. © Gerardi



Besprechungen mit dem Kultusministerium in München weisen darauf hin, daß der Schule bald das Recht zuerkannt wird, ihre besten Studenten zu promovieren und habilitieren. Es wird also bald einen „Dr. päd.“ geben. Seit der Grundsteinlegung für die neuen Räume des Bildungszentrums am 20. Mai 1964 wurden sechs Millionen Mark verbaut. Weitere 14 Millionen sind erforderlich, bis 1970 alles vollendet steht.

Die arg strapazierten Worte vom „Markstein in der Geschichte“ sind hier einmal angebracht. Dozenten und Studenten, die im Künstlerhaus unter den denkbar schlechtesten Bedingungen lehrten und lernten, stehen schon jetzt, nachdem der erste Bauabschnitt vollendet ist, modernste Hörsäle und Labors zur Verfügung. Sie sind mit allen technischen Raffinessen wie Fernsehen und Sprechanlagen ausgerüstet. Im zweiten und dritten Bauabschnitt werden das Aulagebäude sowie Sport- und Schwimmhallen errichtet. Tausend Studenten können dann in jedem Semester die Vorlesungen hören.

An der Spitze der Hochschule steht mit Professor Dr. Wolfgang Fischer ein dynamischer Mann, der zielbewußt neue Wege geht. Ein Beispiel dafür: im Februar hat er beim Ministerium beantragt, der Lehranstalt ein Institut für außerschulische Pädagogik mit den Fächern Kindergarten, Jugendgerichtsbarkeit und Sozialfragen anzugliedern. „Unsere Wünsche sind nicht allein damit erfüllt, wenn die Studenten bessere Bedingungen erhalten“ sagt der Professor.

Er will die PH vom rein berufsbezogenen Institut weg zur modernen Forschungs-Lehranstalt hinführen. „Wir brauchen eine vollwissenschaftliche Hochschule. Das Schmalspurdasein, das man uns so oft nachsagt, muß und wird aufhören. Der Erkenntnisprozeß ist zu Ende, der Umbruch in vollem Gange“ erklärt der Vorstand.

NN