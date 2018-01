20.000 Euro Schaden: Graffiti-Sprayer in Nürnberg festgenommen

Ermittler schreiben dem 31-jährigen Beschuldigten mindestens 15 Taten zu - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Die Polizei hat am Dienstag einen Mann festgenommen, der wohl für mehrere Graffitis im Stadtgebiet verantwortlich ist. Die Beamten fanden in der Wohnung des Beschuldigten mehrere Spraydosen.

Der Verdacht der Ermittler war schon vor einiger Zeit auf einen 31-jährigen Nürnberger gefallen, der seit 2017 mehrere Graffitis an Hauswänden und ähnlichen Objekten angebracht haben soll. Am Dienstagvormittag durchsuchten die Beamten schließlich die Wohnung des Mannes. Dabei fanden sie neben zahlreichen Sprühdosen auch weiteres Beweismaterial. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen legt die Polizei dem Mann 15 Schmierereien mit einem geschätzten Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro zur Last. Der Beschuldigte äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.