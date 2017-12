20. Dezember 1967: Stadt ächzt unter der Schneelast

Neuschnee sorgte in Nürnberg für chaotische Verhältnisse - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nürnberg fiel die weiße Pracht, die in der Vorweihnachtszeit an sich erwünscht ist, gestern recht zur Last. In wenigen Vormittagsstunden verwandelten zehn Zentimeter Schnee (soviel hat die Flugwetterwarte gemessen) Straßen und Gehwege in gefährliche, eisige Rutschbahnen.

Wenn nichts mehr geht, hilft nur noch schieben. © Gerardi



Wenn nichts mehr geht, hilft nur noch schieben. Foto: Gerardi



Die Flocken rieselten zeitweise so dick vom Himmel, daß die Leute mit dem Schippen gar nicht mehr nachkamen. Auf dem Flughafen (links) mußten die Maschinen während des Aufenthaltes mit einer Spezialflüssigkeit besprüht werden, damit sie nicht vereisen.

Das gleiche Mittel wurde auch auf die Landebahn gespritzt, um Schneereste zum Tauen zu bringen. Acht Räumfahrzeuge waren pausenlos auf dem Rollfeld unterwegs. Mühsamer hingegen mußten die Bürger versuchen, der weißen Mengen Herr zu werden, wie der Mann mit der Schneeschippe in der Nähe des Hauptmarkts

Die Autofahrer waren die Hauptleidtragenden des unerwarteten Segens, der sich seit langen Jahren untertags nicht mehr so reichlich eingestellt hatte. Wagen ohne Winterreifen kamen oft nicht mehr voran, wenn die Straße nur ein bißchen anstieg. Freiwillige Helfer – zu ihnen zählten löblicherweise auch viele Polizeibeamte – mußten schieben (links).

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im Dezember 1967 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Dezember 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Manchmal war sogar Sand unter den Rädern vonnöten, damit das Auto wieder flottgemacht werden konnte. Um die Mittagsstunde verkeilten sich vor allem in den Hauptstraßen die Wagenschlangen vielfach ineinander, weil die Fahrer offensichtlich an den Ampeln nicht mehr zu bremsen wagten. Aber: große Unfälle blieben aus. Man paßte sich in der Fahrweise den Straßenverhältnissen an.

NN