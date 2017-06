20. Juni 1967: Spiel voll ernster Warnung

NÜRNBERG - Im vergangenen Jahr wurden der Nürnberger Polizei 156 Fälle bekannt, in denen Kinder von Sittlichkeitsverbrechern mit Süßigkeiten von Spielplätzen oder von der Straße weggelockt und anschließend mißbraucht wurden.

Da sind alle: der fremde Mann, Annabella mit ihrem Luftballon und die Erstkläßler, denen das Puppenspiel zeigt, wie böse unbekannte freigebige "Onkels" in Wirklichkeit sind. © NN



1965 verzeichnete man 129, 1964 sogar 211 derartige Schandtaten. Und dies geschah, obwohl immer wieder von "guten Onkels" und fremden Männern gewarnt wird.

Gute Worte können Kinder belehren, Beispiele bleiben aber erfahrungsgemäß länger im Gedächtnis haften. Diese Tatsachen läßt sich der Jugendwohlfahrtsausschuß seit fünf Jahren jeweils 3.000 DM kosten. Die Abteilung Jugendschutz im städtischen Jugendamt verwendet diesen Beitrag, um das Berliner Puppentheater "Die Kullerköpfe" einzuladen, das im Spiel eindringlich vor freundlichen Männern mit bösen Hintergedanken warnt.

"Paulchen, Annabella und ein fremder Mann" heißt das Stück, das gestern in der Aula der Volksschule Preißlerstraße erstmals gezeigt wurde. In 33 Vorstellungen sollen alle Erstkläßler im Stadtgebiet bis zum 1. Juli die Geschichte von Annabella sehen, die ihrem zerplatzten Luftballon nachtrauert und ein "guter Onkel" verspricht, ihr und ihrem Freund Paulchen neue Ballons zu schenken, wenn Annabella mit in seine Wohnung kommt.

Die kleinen Zuschauer fieberten und schrien aus Leibeskräften, als Annabella in allergrößter Gefahr war, aber doch noch vor dem Schlimmsten bewahrt wurde. Die gute Lehre kam an, hoffentlich wird sie beherzigt.

"Die Kullerköpfe" werden außerdem in verschiedenen Kindergärten ein Spiel unter dem Titel "Das sehr kleine weiße Häschen" bringen, das, der Altersstufe angepaßt, das gleiche Thema behandelt.

Andere Städte sind inzwischen dem Nürnberger Beispiel gefolgt – die Berliner Puppenspieler sind heuer schon zum fünften Male da – und haben "Die Kullerköpfe" ebenfalls eingeladen. Das 3. Programm des Fernsehens wird übrigens die Geschichte von Annabella als Beispiel guter Aufklärung bringen. Für die 12- bis 14jährigen stehen dem Jugendamt zwei Aufklärungsfilme "Der Mann mit den Bonbons" und "Augen auf – Peter" zur Verfügung. In Elternversammlungen wird das Problem ebenfalls häufig anhand des Filmes "Die Pfütze" angeschnitten.

N. W.