21-Jährige liefert sich auf B4 Verfolgungsjagd mit Polizei

Junge Frau ignorierte alle Aufforderungen anzuhalten und raste davon - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit Tempo 120 ist eine 21-Jährige die Erlanger Straße entlanggerast - erlaubt sind in diesem Abschnitt aber höchstens 70 Stundenkilometer. Doch als die Polizei die Mazda-Fahrerin anhalten wollte, drückte diese aufs Gaspedal.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gab es am Sonntagnachmittag Geschwindigkeitsmessungen an der Erlanger Straße. Eine Fahrerin geriet dabei mit einem Tempo von 120 Kilometer pro Stunde in die Lasermessung. Die Beamten der Verkehrspolizei wollten die Frau zum Stoppen bringen, die 21-Jährige ignorierte allerdings alle Aufforderungen anzuhalten und flüchtete.

Warum sie das Weite suchte, stellte sich etwas später heraus. Eine Streife brachte die 21-Jährige schließlich doch zum Anhalten. Als die Einsatzkräfte den Mazda dann durchsuchten, fanden sie Rauschgift. Die Polizisten testeten auch die Frau selbst auf Betäubungsmittel. Die Probe verlief positiv, die 21-Jährige stand unter Drogen. Die Verkehrspolizisten leiteten gegen die Fahrerin mehrere Ermittlungsverfahren ein, unter anderem wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz und diversen Straßenverkehrsdelikten.

