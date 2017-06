21-jähriger gesteht Morde an zwei Prostituierten

NÜRNBERG - Der mutmaßliche Prostituierten-Mörder von Nürnberg ist gefasst - und hat gestanden. Das hat die Polizei am Montag auf einer Pressekonferenz verkündet. Schon zuvor hatten die Nürnberger Nachrichten erfahren, dass es sich bei dem Täter um einen 21-Jährigen handelt.

Ein 21-Jähriger gilt als dringend tatverdächtig, zwei Prostituierte in Nürnberg getötet zu haben. Er sitzt derzeit in U-Haft © NEWS5 / Pieknik



Am Freitag hatte die Polizei den dringend tatverdächtigen Mann, Oberstaatsanwalt Alfred Huber spricht auf der Pk von einem "Felix R.", festgenommen. Die Ermittler waren dem Mann über DNA-Spuren und anhand der ausgewerteten Telekommunikationsdaten auf die Schliche gekommen.

Der Mann soll demnach mit den beiden Frauen vor den Treffen telefoniert haben. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Der 21-Jährige steht im Verdacht, am 24. Mai eine 22-jährige rumänische Prostituierte ermordet zu haben. Rettungskräfte hatten die Frau nachts in einer brennenden Wohnung im sechsten Stock eines Nürnberger Mehrfamilienhauses gefunden.

Am Pfingstmontag soll er eine weitere Prostituierte, eine 44 Jahre alte Chinesin, umgebracht haben. Aufgrund der Spuren, die die Ermittler an den Tatorten ausgewertet hatten, gingen die Beamten von Anfang an davon aus, dass beide Taten zusammenhängen.

