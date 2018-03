21. März 1968: Der Frühling kam wie bestellt

Pünktlich, wie es fast nicht zu erwarten war, zog der Frühling ein - vor 15 Minuten

NÜRNBERG - Gestern bescherte er Nürnberg 15,6 Grad Wärme, so daß vieler Menschen Herzen höher schlugen und die Sehnsucht nach der Natur erwachte.

Auch dieser Herr im Stadtpark scheint sich bei der Zeitungslektüre wohlzufühlen. Um ihn herum haben die Krokusse in Massen ihre Kelche geöffnet; ein gelegentlicher Blick auf dieses Beet in Gelb wird ihn mit manchem Unheil in der Welt versöhnen. Ob der Winter jetzt schon endgültig adieu gesagt hat?

Der schöne Frühlingstag, hier und da freilich mit Föhn verbunden, brachte auch die Hausfrauen auf den Plan. Im Sonnenschein gingen sie mit vereinten Kräften daran, mit dem Großputz auch von außen zu beginnen (links). "Da macht‘s ja direkt Spaß!", sagten die Frauen und wischten den "Winterstaub" von den Scheiben.

Aber auch für die Kinder war gestern ein großer Tag: sie konnten im Freien toben und ihre Spielchen machen – mit besonderer Wonne, wie man sieht, über und in den Röhren auf dem Robinson-Platz im Luitpoldhain, dem Frühlings-Dorado aller Kinder.

NN