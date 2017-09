21. September 1967: Gedenken an Otto Bärnreuther

Gedenkfeier zum zehnten Todestag - Umbenennung der Oppelner Straße - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Freunde und Angehörige besuchen an seinem zehnten Todestag das Grab des ehemaligen Oberbürgermeisters Otto Bärnreuther, der zwischen 1952 und 1957 an Nürnbergs Spitze saß. Zu seinen Ehren benennt OB Dr. Urschlechter außerdem eine Staße um.

Freunde und Familenangehörige verharren schweigend am Grab und gedenken dem ehemaligen Oberbürgermeister Otto Bärnreuther. Hier von links nach rechts zu sehen: Oberbürgermeister Dr. Urschlechter, SPD-Fraktionschef Willy Prölß, Bürgermeister Franz Haas, Frau Felicitas Bärnreuther und Tochter. © Ulrich



Freunde und Familenangehörige verharren schweigend am Grab und gedenken dem ehemaligen Oberbürgermeister Otto Bärnreuther. Hier von links nach rechts zu sehen: Oberbürgermeister Dr. Urschlechter, SPD-Fraktionschef Willy Prölß, Bürgermeister Franz Haas, Frau Felicitas Bärnreuther und Tochter. Foto: Ulrich



Nürnberg hält seinen verstorbenen Oberbürgermeister Dr. h. c. Otto Bärnreuther in Ehren. An seinem zehnten Todestag wurden auf dem schlichten Reihengrab im Südfriedhof Kränze der Stadt, des SPD-Unterbezirks Nürnberg und der SPD-Stadtratsfraktion niedergelegt. Kommunalpolitische Freunde und Familienangehörige von Otto Bärnreuther, der zwischen 1952 und 1957 Nürnbergs Geschicke geleitet hat, verharrten schweigend am Grabe.

Nach der besinnlichen Kranzniederlegung erlebten die Bürgermeister und die Abordnungen der drei großen Parteien den feierlichen Augenblick mit, in dem die nördliche Oppelner Straße in Otto-Bärnreuther-Straße umbenannt wurde.

In einer kurzen Rede erklärte Oberbürgermeister Dr. Urschlechter, die Straßentafel solle die Erinnerung an eine Persönlichkeit wachhalten, die in den Jahren des Wiederaufbaus eindrucksvolle Leistungen für ihre Vaterstadt vollbracht hat.

Nicht zufällig sei ein Straßenzug in Langwasser nach Otto Bärnreuther benannt worden, denn er hat den Grundstein für diesen neuen Stadtteil gelegt.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im September 1967 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem September 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!