22. April 1968: Franken: heißester Tag seit 90 Jahren

NÜRNBERG - Die Bevölkerung der Bundesrepublik hat am Wochenende einen Vorgeschmack auf den Sommer bekommen. Das Thermometer kletterte bis auf 31 Grad im Schatten.

Die hochsommerlichen Temperaturen lockten vor allem die Jugend zu einem kurzen Bad. Auch in Nürnberg wurde von den ersten Mutigen die Badesaison bereits eröffnet. Meist waren es aber Kinder, wie hier im Cramer-Klett-Park, die sich in das doch noch recht kalte Wasser wagten und sich dort gegenseitig abspritzen. © Helmholz



In Nürnberg war es zwar nicht ganz so heiß, doch stellt die erreichte Sonntagstemperatur mit 28,5 Grad im Schatten den Höchstwert für April seit 90 Jahren dar. Eine ähnlich heiße Temperatur wurde lediglich im Jahre 1934 mit 28,4 Grad im April erreicht.

Bei strahlend blauem Himmel lockte das sommerliche Wetter zahlreiche Sonnenhungrige ins Grüne. Obwohl Tausende in langen Autokolonnen starteten, kam es dennoch zu keinen größeren Stauungen, da die meisten Autofahrer bei der Hitze weite Fahrten scheuten und lieber ein Tour in die nähere Umgebung unternahmen.

Die Ufer der bayerischen Seen waren dicht belagert. In langen Reihen lagen die Sonnenanbeter da, um sich die gewünschte Bräune zu holen. Allerdings wagten in Deutschland nur wenige Mutige den Sprung ins kühle Naß. Dabei kam es bei Köln am Rhein zu einem Unglück als ein 20jähriger Italiener sich mit einem Kopfsprung in den Strom stürzte. Der Italiener, der den Rhein durchqueren wollte, versank in der Mitte des Flusses plötzlich im Wasser. Die Polizei vermutet, daß er in dem noch zu kalten Wasser eine Herzschlag erlitten hat.

Sturm in Griechenland

Die ersten Touristen auf den Ägäischen Inseln froren bei nassem und kaltem Wetter

Ein sommerlich buntes Bild bot auch der Strand an der Ostsee. Die Strandkörbe waren ausverkauft. Ähnlich sah es auch in den Nordseebädern aus. Trotz des heißen Wetters tummelten sich in Bayern noch immer Unentwegte auf den Brettern. Auf dem Zugspitzblatt liegen noch über drei Meter Schnee. Bei strahlender Sonne und sechs Grad über Null war für die Skifahrer eine Schußfahrt ein wahrhaft köstliches Vergnügen. Auch auf dem Nebelhorn und im Kleinen Walsertal boten sich günstige Schneeverhältnisse.

Auch anderen Teilen Europas bescherte das Wochenende eine unerwarteten Vorgeschmack auf den Sommer. Die Franzosen stöhnten unter einer seit Jahrzehnten zu dieser Jahreszeit noch nicht erlebten Hitzewelle. In Paris kletterte das Quecksilber am Samstag auf 28 Grad in Clermont-Ferrand im Zentralmassiv wurden sogar 30 Grad gemessen. Ähnliche Temperaturen hat es nach Auskunft der Meteorologen an einem 20. April zuletzt vor 65 Jahren gegeben.

Ein vom Sturm aufgewühltes Mittelmeer, grauer Himmel und Mittagstemperaturen von nur 15 Grad begrüßten dagegen die ersten Touristen in Griechenland, wo am Wochenende das orthodoxe Osterfest gefeiert wurde. In vielen Häusern Athens wurden die Zentralheizungen wieder in Betrieb gesetzt.

NN