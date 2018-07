23.000 Euro Schaden: Kollision in Nürnberg-Gebersdorf

Unfall ereignete sich beim Wechsel der Fahrstreifen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Als zwei Fahrzeuge in Gebersdorf auf die Linksabbiegerspur wechselten, kam es zum Unfall. Der Sachschaden ist nicht unerheblich und liegt im fünfstelligen Bereich.

Am Freitag fuhren gegen 14.45 Uhr der 61 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Cabrio sowie der Lenker eiens Ford Fiesta von der Südwesttangente an der Ausfahrt Gebersdorf nach rechts in Ortstrichtung ab. Als jedoch beide Wagen daraufhin auf die Linksabbiegersspur wechselten, kam es zum Zusammenprall. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 23.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wer nähere Angaben zum Unfallhergang machen kann, soll sich an die Verkehrspolizei Nürnberg, Telefon 0911/6583-1530 wenden.

