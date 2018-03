25. März 1968: Tempo war die Parole

NÜRNBERG - Die Schnellsten des Jahres auf Schreibmaschine und Stenogrammblock wurden übers Wochenende bei einem Leistungsschreiben ermittelt, zu dem der Stenografenhort Nürnberg eingeladen hatte.

Mit hohem Tempo rasen die Finger über die Tasten der Schreibmaschinen, denn nur den Schnellsten winken die Preise. © Helmholz



In drei verschiedenen Gruppen – Grund-, Praktiker- und Meisterklasse – traten am Samstag etwa 400 Teilnehmer – überwiegend weiblichen Geschlechts – zum Maschinenschreiben an, um ihr Können in 10-, 20- und 30-minütigem Schnellschreiben zu beweisen und außerdem einen unterschriftsreifen Brief anzufertigen. Jeder "Ausrutscher" belastete das Punktkonto negativ, so daß nicht allein Geschwindigkeit Trumpf war.

Am Sonntagfrüh knobelten etwa 300 eifrige Kurzschriftler im Reutersbrunnen-Schulhaus an ihren Stenogrammen, die sie in Geschwindigkeiten von 80 bis 280 Silben aufgenommen hatten. Da und dort zerbrach man sich den Kopf über die Bedeutung eines allzu flott hingeworfenen Zeichens, denn schließlich gab erst die mehr oder weniger mustergültige Übertragung den Ausschlag über Note und Platzziffer.

Das ganze Wochenende über waren freiwillige Helfer dabei, die Arbeiten zu korrigieren und zu werten. Die neuen Stadtmeister werden bei einem Tanzabend am kommenden Samstag im Merkur-Saal bekanntgegeben. Alle, die eine preiswürdige Arbeit abgeliefert haben, werden dazu eingeladen.

Die erfolgreichsten Schreiber werden Nürnberg bei überregionalen Wettkämpfen vertreten: am 27.4. in Ansbach, am 25.5. beim Bayerischen Stenografentag in Dillingen und im Juli beim Deutschen Stenografentag in Karlsruhe.

