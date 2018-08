26. August 1968: Volksfest-Start ist gut gelungen

Auf dem Volksfestplatz ging es am Wochenende hoch her - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Viele Nürnberger stürzten sich gleich nach der Eröffnung in bester Stimmung hinein ins Gewühl der Karussells und Achterbahnen.

Schnell und wild ging es in diesem Karussell her. Im Hintergrund das Riesenrad, das seine Premiere auf dem Volksfest feierte. © Ulrich



Schnell und wild ging es in diesem Karussell her. Im Hintergrund das Riesenrad, das seine Premiere auf dem Volksfest feierte. Foto: Ulrich



Da auch das Wetter mittat, hatte niemand Grund zu Klagen. Die Ausrufer brauchten nicht lange zu werben: von den Glücksbuden winkten verlockend die Preise, hinter bunt bemalten Fassaden kündigten sich Sensationen von Kraft und Schönheit an, an den Schießbuden mußten Väter ihren Söhnen die Wimpel von Fußballklubs abknallen.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im August 1968 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem August 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Auf Schritt und Tritt wechselte der Duft, hier gebrannte Mandeln, dort Zwiebeln und da der Qualm von Heringsbratereien. Musik durchzog gleichermaßen alle Wahrnehmungen, einmal lauter, einmal leiser. Für Speis und Trank war wie immer bestens gesorgt. In den drei Festzelten bliesen die Musiker, was die Lungen hergaben und die Bedienungen schleppten Maß um Maß an die Tische.

Besonders viel Vergnügen hatten die Großen bei den Späßen des „Vogel“-Jakob und die Kleinen auf dem Rücken von Ponys. Auch die ersten Sonntags-Frühschoppen brachten „volle“ Häuser und den Peterlesboum stürmischen Applaus im Lederer-Zelt.

NN