26. November 1968: Alte Gebäude weichen

Die ersten Anzeichen für einen großen Geschäftsneubau in der Südstadt - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Die Abbruch-Arbeiten an der Ecke Wölckernstraße / Pillenreuther Straße kündigen einen Neubau an. Das 2.600 Quadratmeter große Gelände wurde von der Kaufhalle-GmbH in Köln erworben, die darauf eine Filiale für die Südstadt errichten will. Das Gebäude plant und baut Architekt Harald Loebermann in enger Zusammenarbeit mit der Bauabteilung des Unternehmens. Es soll noch im Jahre 1969 fertiggestellt werden.

Das Abreißen hat schon begonnen: die alten Backsteingebäude an der Wiesen-, Pillenreuther- und Wölckernstraße verschwinden, damit bis 1969 neu gebaut werden kann. © Kammler



Das Abreißen hat schon begonnen: die alten Backsteingebäude an der Wiesen-, Pillenreuther- und Wölckernstraße verschwinden, damit bis 1969 neu gebaut werden kann. Foto: Kammler



Die Verhandlungen über den Grunderwerb – sie waren nicht einfach und dauerten längere Zeit – endeten erfolgreich: die Kaufhalle-GmbH übernahm die Grundstücke Wiesenstraße 120/122 und Wölckernstraße 9 bis zur Ecke Pillenreuther Straße. Die Mieter, die in den alten Häusern wohnten, wurden inzwischen anderweitig untergebracht, so daß jetzt die Spitzhacke geschwungen werden kann.

Bereits nach der Frost-Periode soll der Grundstein gelegt werden. Architekt Harald Loebermann entwarf einen Bau, der entlang der Wölckernstraße ebenerdig verläuft und an der Wiesenstraße zwei Büro-Etagen aufgesetzt bekommt. Insgesamt stehen rund 1.900 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung, die vor allem auch deswegen gebraucht werden, weil das Unternehmen in Nürnberg vertreten bleiben will, wenn es an anderer Stelle für ein schöneres Stadtbild sorgt.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im November 1968 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem November 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Die Filiale an der Karolinenstraße, ein nicht unterkellerter Behelfsbau aus der Nachkriegszeit, wird voraussichtlich im Jahre 1970 abgerissen und durch ein Gebäude ersetzt, das sich nahtlos in die Nachbarschaft einfügt. Architekt Harald Loebermann schweben mindestens fünf Stockwerke vor.

K. E.