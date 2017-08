27. August 1967: Die Schau der Franken

NÜRNBERG - Auf dem Gelände zwischen Stadion und Dutzendteich war gestern großer Auftrieb. Bei der Eröffnung heute früh um 10:30 Uhr durch den bayerischen Staatsminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Dr. Dr. Alois Hundhammer, wird Nordbayerns größte Landwirtschafts-Ausstellung, die Frankenschau, in hellstem Glanz erstrahlen.

Ein Prachtexemplar von einem Bullen. In der Halle 4 ist er mit weiteren Artgenossen zu sehen. Foto: Gerardi



Die Tiere stehen wohlversorgt in den Hallen, die vielen Gräte und Maschinen in Reih` und Glied davor. Bunte Fahnen künden weithin sichtbar das große Ereignis an, das bis zum 3. September täglich von 9 bis 18 Uhr die Besucher aus Bayern in seine Bann ziehen wird.

Nach der Devise „für jeden etwas“ wurden unzählige Sonderschauen in das Programm aufgenommen. Im Mittelpunkt werden dabei naturgemäß die Tiere stehen, von denen viele den Städtern nur noch aus der Kindheit oder von einem gelegentlichen Besuch auf dem Land bekannt sind. In der Halle 6 sind es nahezu alle Fischarten der heimischen Flüsse und Teiche, vom Aal bis zum räuberischen Hecht, in der Halle 4 die Rinder mit einer ganzen Familie vom Bulle über die Kuh bis zum Kalb, in der Halle 11 Schafe und Ziegen. Auch 18 Pferde, Hannoveraner und und Ostfriesen, sind dabei. Der Fechelter Reit- und Fahrverein wird mit ihnen heute vor den Ehrengästen, später auch vor den Besuchern Quadrillen zeigen.

Große Mühe hat sich der Stadtverband Nürnberg der Kleingärtner mit seinen farbenprächtigen Blumenarrangements gegeben (Halle 5). Die Musterschau fränkischer Landwirtschaftsprodukte wird bestimmt zu einer Brotzeit in einem geräumigen Bierzelt verleiten. Selbstverständlich haben die über 400 Aussteller auch an den technischen Bedarf der Bauern gedacht, wie ein umfangreiches Sortiment an Maschinen, Silos und dergleichen mehr beweist.

R. P.