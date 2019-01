27-Jähriger prügelt am Spittlertorzwinger brutal auf Mann ein

NÜRNBERG - Brutaler Übergriff am Samstagmorgen: Am Spittlertorzwinger unweit des Nürnberger Plärrers prügelte ein 27-Jähriger nach einem Streit auf einen Mann ein. Selbst als sein Opfer am Boden lag, ließ der Täter nicht von ihm ab. Dann bekam es die Polizei mit dem Schläger zu tun.

Sie waren betrunken, aggressiv und setzten ihre Fäuste ein: Am Spittlertorzwinger in Nürnberg eskalierte am Samstagmorgen gegen 4 Uhr ein Streit. Aus noch unbekannten Gründen, so schreibt es die Polizei, gerieten zwei Männer aneinander. Zunächst nur verbal. Die Konfrontation gipfelte allerdings darin, dass ein 27-Jähriger einen 50-Jährigen mit Faustschlägen traktierte. Immer wieder prügelte er in das Gesicht des Mannes, bis dieser zu Boden ging. Dort schlug der Jüngere weiter auf sein Opfer ein.

"Er soll den am Boden liegenden auch noch mit dem Fuß getreten haben", schreibt die Polizei. Die Ermittlungen laufen, bislang geht das Präsidium Mittelfranken aber von gefährlicher Körperverletzung aus. Der 50-Jährige wurde nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst behandelt.

Der Täter verschwand zunächst, kehrte dann aber zum Spittlertorzwinger zurück, wo er von seinem Opfer erkannt wurde. Offenbar hatte sich der 27-Jährige aber nicht abgekühlt: Er wehrte sich "massiv" gegen die Festnahme, wie die Polizei den Vorfall skizziert. Er musste von einer Streife gefesselt werden. Beide Streithähne standen deutlich unter Alkoholeinfluss.

