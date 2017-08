28. August 1967: zufriedene Gesichter, gute Geschäfte

Volksfest hat den ersten Ansturm erlebt - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Am Wochenende strömten die Besucher zu Tausenden an den Dutzendteich, wo auch heuer wieder für genügend Abwechselung gesorgt ist.

Mit Calypso kann einem schnell schwindlig werden. Die Bahn ist eine der Attraktionen des Volksfests. © Gerardi



Mit Calypso kann einem schnell schwindlig werden. Die Bahn ist eine der Attraktionen des Volksfests. Foto: Gerardi



Über 200 Fahrgeschäfte stehen dichtgedrängt an den Budenstraßen, in denen raffinierte Lichteffekte, stimmgewaltige Ausrufer und Musik am laufenden Band für eine stimmungsvolle Lärmkulisse sorgen. Wer die bunte Vielfalt erlebt, kann sich nur schwer entscheiden.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im August 1967 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Juli 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Nach einem ermüdenden Gang durch das Geviert aus Losständen, Karussells, Schießbuden,Wurstständen und Glückshallen ist ein kleiner Abstecher bei der Geisterbahn ebenso erholsam wie eine kleine Verschnaufpause an einem Geländer irgendwo auf dem Festplatz. Die rotierenden Gondeln der „Calypso“-Bahn sind auch diesmal wieder eine der vielen Attraktionen des Volksfestes, die sich vor allem die Jugend immer wieder aussucht.

Zufriedene Gesichter gibt es nicht nur bei den Schaustellern, die gestern ein „gutes Geschäft“ meldeten, sondern vor allem bei den Gästen. Auf unserem rechten Bild trägt ein Besucher lächelnd seinen Hauptgewinn nach Hause. Bis zum großen Zapfenstreich am 11. September werden bestimmt noch viele Gewinne eingeheimst.

NN