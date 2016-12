28. Dezember 1966: Gasbombe explodiert

Ein Unbekannter zündete sie am Heiligen Abend im US-Army-Hotel - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Attentat oder übler Scherz? Vor dieser Frage steht die amerikanische Militärpolizei nach einer Bombenexplosion im US-Army-Hotel am Bahnhofsplatz. Am Heiligen Abend, kurz nach 21 Uhr, zerriß die Detonation einer Tränengasbombe im vierten Stockwerk die friedliche Stille im Haus. Die ganze Etage war bald in dicken Rauch gehüllt, den das beißende Gas verbreitete. Ein Kleinkind geriet sogar in höchste Lebensgefahr.

Feuerwehr- und Polizeiautos waren gleich nach dem Alarm vor dem US-Army-Hotel vorgefahren, das von Militärpolizei hermetisch abgeriegelt wurde. © Gerardi



Bisher haben die Ermittlungen der amerikanischen Militärpolizei lediglich zur Erkenntnis geführt, daß ein unbekannter Gast die Bombe gezündet haben muß. Es war gegen 21.10 Uhr, als der Rauch durch Ritzen und Schlösser der vierten Etage in die Zimmer drang. Ängstlich verließen die Hotelgäste ihre Räume.

Selbst noch im Erdgeschoß hasteten die Teilnehmer am weihnachtlichen Festmahl panikartig ins Freie. Das Personal versuchte zunächst mit Tüchern vor den Augen seinen Platz zu halten, mußte aber schließlich auch weichen. „Keiner wußte so recht, was geschehen war, alle rannten durcheinander“, berichtete einer der Gäste.

In diese Aufregung hinein schrillten die Hilfeschreie einer jungen Mutter. Ihr Kleinkind, das in einem Zimmer des vierten Stockwerks geschlafen hatte, litt unter schweren Erstickungsanfällen. Ein amerikanischer Soldat linderte die Qualen des Kindes, indem er es von Mund zu Mund beatmete. Das Baby mußte von BRK-Helfern in das US-Hospital gebracht werden, wo es inzwischen außer Lebensgefahr ist.

Ein Stoßtrupp der Feuerwache Mitte stellte die Ordnung im Haus wieder her. Mit Atemschutzgeräten drang er in die oberen Stockwerke des Hotels vor, entfernte die Bombenreste und öffnete alle Fenster, so daß die Gase abziehen konnten. Als sich die Aufregung gelegt hatte, kamen auch die Amerikaner noch zu ihrem Weihnachtsfest. Nach diesem Schrecken wünschten sie sich erst recht ein „Merry Christmas“.

NN