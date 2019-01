28. Januar 1969: Mit sicherem Griff ...

„Zügiger“ Auftakt des Winterschlußverkaufes - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Viele Millionen Mark sind gestern umgesetzt worden: der Beginn des Schlußverkaufes machte – trotz vieler verbilligter „Vorkäufe“ – selbst die Müdesten wieder munter.

So sah es gestern kurz vor 8 Uhr in der Innenstadt aus. Zahlreiche Frühaufsteher warteten darauf, daß das Gitter vor dem Eingang eines Kaufhauses hochging. Dann wurde es „gestürmt“. © Ulrich



So sah es gestern kurz vor 8 Uhr in der Innenstadt aus. Zahlreiche Frühaufsteher warteten darauf, daß das Gitter vor dem Eingang eines Kaufhauses hochging. Dann wurde es „gestürmt“. Foto: Ulrich



In den Kaufhäusern, weniger in den Fachgeschäften, wurden die Erinnerungen an die „Ausverkaufsschlachten“ alter Zeiten wach, denn die ganz Schlauen pickten sich gleich nach Ladenöffnung die Rosinen aus dem großen Teig des Angebots.

Die Frühaufsteher, mit gefüllter Börse ausgerüstet, wußten was sie wollten: sie verlangten nicht nach „Fähnchen“, sondern nach Qualität zu ermäßigtem Preis, nach Chic und Paßform – Winterware bevorzugt, versteht sich.

Gezielter Kauf

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im Januar 1969 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Dezember 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Daß nach „gezieltem Kauf“ auch noch unbeabsichtigte Besorgungen zustande kamen, ist nicht nur dem ewigen Besitzdrang, sondern auch den reichen Warenbeständen der Geschäfte zuzuschreiben. „An Hout für drei Mark, wou krieg‘ ich den sunst?“, sagte eine Hausfrau zur anderen.

Damenstrümpfe (1. Wahl) gingen für sage und schreibe 25 Pfennig je Paar weg wie die warmen Weckla, Schuhe, meist „Einzel-Doppel“, für 5 Mark. Tüchtig-tapfere Ehefrauen erstanden für den Gemahl nicht nur Oberhemden ab 8 Mark, Pullis ab 12 Mark, sondern auch Nachtgewänder, deren erniedrigter Preis sich zwischen 9 und 13 Mark bewegte.

„Etzatla hull‘n mir für die Tanta an Ruuk“, erklärte eine Oma vom Land ihrem Begleiter, doch die beiden kamen im Gedränge nicht sehr weit. Da hingen ja Blusen schon für 2 Mark, Morgenröck‘ („fei schee!“) für 17 Mark und Anoraks, „Hus‘n und Pullis („grod recht für die klan Kinder“), und so mußten erst hier die schönsten Stücke ausgewählt werden.

Schuhe für 5 Mark

„Es war ein zügiges Geschäft“, sagen fast übereinstimmend die Geschäftsinhaber, „doch nicht allein auf die Lockvögel, die immer dabei sein müssen, beschränkt!“ Gute Anzüge, Wintermäntel, Kleider (schon ab 4.90 DM) waren gefragt – „aber richtig los geht‘s dann erst am Wochenende, wenn Löhne und Gehälter ausbezahlt worden sind!“ Doch ob es dann immer noch Schuhe für Mark das Paar gibt?

csb