28. Juli 1968: „Sie hulln die Zehnte“

Die zwei Peterlesboum stimmen einen Lobgesang auf den 1. FC Nürnberg an - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - „Su huln's vielleicht in nächster Zeit die zehnte Meisterschaft. Dös hout in Deitschland weit und breit nu nie a Mannschaft gschafft.“ Mit soviel Vorschußlorbeeren überhäufen die Peterlesboum auf ihrer sechsten Schallplatte den deutschen Fußballmeister 1. FC Nürnberg, noch ehe die Punktesaison 1968/69 beginnt.

Die Mannschaft, die sich die neue Platte ausgedacht hat (von links nach rechts): Alfred Schafitel, Erika Jahreis, die Peterlesboum, Willi Händel und Karl Vogt, Steff Lindemann und Willi Ullrich. Sie freut sich über ihr Werk. © Bauer



Die Mannschaft, die sich die neue Platte ausgedacht hat (von links nach rechts): Alfred Schafitel, Erika Jahreis, die Peterlesboum, Willi Händel und Karl Vogt, Steff Lindemann und Willi Ullrich. Sie freut sich über ihr Werk. Foto: Bauer



Der Titel verpflichtet die Lizenzkicker dazu, wiederum voll aus sich herauszugehen, denn frank und frei wird festgestellt: „Unser Club ist immer vorn.“

Da jede Platte zwei Seiten hat, wird auch jenem Anhängerkreis Rechnung getragen, der es sich in den eigenen vier Wänden bequem macht und gespannt auf die ersten Sportberichte wartet.

„Wenn‘s Samstag ist“, singen die Peterlesboum Karl Vogt und Willi Händel auf der Rückseite und verraten den Zuhörern gleich, daß dann für sie der Sonntag anfängt, sie unrasiert auf der Couch liegen, Zeitung lesen und gern Zwetschgenkuchen essen.

Beide Lieder sind eine Rarität, weil sie von Nürnberger Bürgern interpretiert und gestaltet worden sind – mit einer Ausnahme: die Textdichterin Erika Jahreis ist eine Fürtherin. Bei der Erzfeindschaft zwischen den beiden Nachbarstädten sind ihre mutigen Texte nur zu bewundern. „A Färtherin lobt die Närnberger, und a nu die Foußballer, na, suwos!“

Als gestern die Peterlesboum ihre neuesten Ergüsse hören ließen, wurde sich Erika Jahreis dieser Tatsache offenbar erst bewußt: sie behandelte die Wunden der Fürther Fußballanhänger gleich mit Balsam. „Bald werde ich auf die SpVgg Fürth einen Text dichten können, wenn der Club in der Kreisklasse spielt, die Kleeblättler aber ganz oben sind.“ Die Nürnberger brauchen deswegen nicht zu erschrecken, denn nächstes Jahr . . . siehe oben!

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im Juli 1968 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Juli 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



In der Meisterelf des Jahres 1968 überwog der fränkische Zungenschlag. So ist es verständlich, daß für die schmissige Musik Steff Lindemann und das Nürnberger Tanzorchester verantwortlich zeichnen und die Produktion im Studio der Nürnberger Symphoniker in der Kongreßhalle aufgenommen wurde. Am Lobgesang auf den Club wirkten noch Alfred Schafitel und Willi Ullrich (Musik), Heinz Schürer (Regie), Willi Luther (technische Gesamtverantwortung) und Lutz Bakes (Gestaltung der Plattentasche) mit.

Texte und Musik wurden in die Pressen der Teldec-Betriebe „gesteckt“. Was herauskam, wird bald aus allen Radios und Musikboxen tönen. Nur der Stadionlautsprecher ist noch umstritten. Wie verlautete, verlangt die „GEMA“ vom Club zuviel Geld...

R. P.