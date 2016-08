29. August 1966: Volksfest erlebte den ersten "Sturm"

Erstes Volksfestwochenende kann mit hohen Besucherzahlen glänzen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Herbstvolksfest hat gestern den ersten großen Ansturm erlebt. Obwohl das Wetter nicht gerade zum besten bestellt war, zogen Zehntausende von begeisterten "Wiesengaudi"-Anhängern staunend und kaufend durch die Budenstadt am Dutzendteich.

Enges Gedränge auf dem Volksfestplatz. Zum ersten Wochenende konnten sich die Händler über regen Zulauf freuen. © NN



Enges Gedränge auf dem Volksfestplatz. Zum ersten Wochenende konnten sich die Händler über regen Zulauf freuen. Foto: NN



Herz, was begehrst du - für jung und alt gab es Nervenkitzel genug! Vom Riesenrad über Raketen- und Schlagerbahnen, Autoscootern, Schiffschaukeln, Geisterbahnen, Karussells, Losbuden, Glücks- und Spielhallen spannte sich der mit knalligen Lichteffekten und heißem Beat angereicherte Bogen, den heuer fast 200 Schausteller über den Festplatz spannen.





Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im August 1966 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem August 1966 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Während die ganz Kleinen sich auf der guten alten Reitschule amüsieren, tobt sich die Jugend auf ihre Art aus: die Musikfans legen einen flotten Modetanz auf das Parkett des rotierenden Teufelsrades (unten). Für Abwechslung ist auf der bunten "Arena" gesorgt. An den ersten Tagen stürzten sich Einheimische und Gäste gleichermaßen in die lauten Wogen des Juxplatzes.





Aber auch in den Festzelten herrschte bis in die späte Nacht hinein Hochbetrieb. Die "dienstbaren Geister" hatten Mühe, das süffige Bier und die Leckereien vom Spieß und Grill durch die wogende Menge zu schleppen. Die Geschäftsleute und Schausteller hoffen, dass bis zum Ende des Volksfestes am 12. September der Rubel weiter so gut rollt.

NN