29. August 1968: Im Freiballon über dem Volksfest

Bürgermeister Haas und der Pfarrer der Schausteller gingen gemeinsam in die Luft - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Um 14.30 Uhr entschwebte gestern Bürgermeister Franz Haas im Korb des Freiballons „Delta Eurovia – D‘Augusta X“ geräuschlos den Blicken Hunderter von Volksfestbesuchern.

Punkt 14.30 Uhr: der große Augenblick ist da. Der Ballon mit den drei Luftreisenden startet vor vielen Volksfestbesuchern auf der Straße am Dutzendteich. Menschen winken: „gute Fahrt“. Foto: Brauner



Mit an Bord waren als „geistlicher Beistand“ Pfarrer Eugen Stegmann von der evangelischen Zirkus- und Schaustellerseelsorge und als Ballonführer der 47 Jahre alte kaufmännische Angestellte Werner Riedel aus Augsburg.

Zwei Stunden und zehn Minuten später landete die mit Wasserstoffgas gefüllte Stoffkugel am Rand des US-Flugplatzes Atzenhof bei Fürth, nachdem sie zuvor schon mit den Ästen einer Eiche Bekanntschaft gemacht hatte. Zum Beweis brachte der Bürgermeister nach guter Weidmannsart einen selbstgebrochenen Zweig aus dem Gipfel des Baumes mit.

Den Ballonstart auf der großen Straße am Dutzendteich verdanken die Nürnberger den Schaustellern, die damit eine alte, aber schon seit 1932 unterbrochene Volksfesttradition wieder aufnehmen wollten. Vor 35 und mehr Jahren gehörten die Ballonvorführungen zu den Höhepunkten des Jahrmarkts an der Fürther Straße. Die Artistin Elvira Wilson glänzte Jahr für Jahr mit artistischen Darbietungen am Schleppseil.

Bürgermeister Franz Haas verabschiedet sich. Neben ihm Pfarrer Stegmann. Foto: Brauner



Jetzt sind die Schausteller fürs erste froh, wieder ein Gefährt aufgetrieben zu haben. Der Freiballonverein Augsburg erklärte sich bereit, mit einem Ballon nach Nürnberg zu kommen. Viele Volksfestbesucher verfolgten gespannt die Startvorbereitungen, Ein ganz alter Ballonfahrer, Chemiemeister i. R. Martin Jäger, überwachte gestern zum 1499. Mal in seiner vierzigjährigen Laufbahn die Füllung. Aus Stahlflaschen, die auf einem Spezialtransporter angefahren wurden, strömten 630 Kubikmeter Wasserstoffgas in die mattgraue Haut aus gummiertem Baumwollgewebe, das durch einen Plastikzusatz verstärkt ist.

Rund 50 Sandsäcke, 15 bis 18 Kilo schwer und an Seilen am Korb aufgereiht, hielten die aufgeblähte Kugel mit einem Durchmesser von acht Metern und die Gondel am Boden.

Wohin die Fahrt gehe, wollten wir vom „Kapitän“ Werner Riedel wissen. „Keine Ahnung“, lautete seine Antwort, „oder doch: der Wind kommt aus Südost, also werden wir wohl nach Nordwesten fahren.“ Mehr wußte der Ballonführer mit der zünftigen blauen Luftschiffermütze, der sich zu seinem 56. Start rüstete, nicht zu sagen. Er verstaute und vertäute seine Instrumente – Funksprechgerät, Barometer, Hygrometer – und prüfte Leinen. Dann drängte er zum pünktlichen Start, weil der Termin mit der Flugsicherung abgesprochen war.

Elegant hievte Bürgermeister Haas in den 1,60 maI einen Meter großen Weidenkorb. „Kann nichts passieren, der Pfarrer ist dabei“, rief ihm jemand zu, dann ging‘s mit Musik über die Köpfe der vielen winkenden Menschen hinweg genau nach Nordwesten.

Drei Stunden später wurden Bürgermeister Haas und Pfarrer Stegmann nach glücklicher Luftfahrt am Eingang zum Volksfestplatz empfangen und mit Musik ins Ledererzelt geleitet.

„Es war einfach großartig“, berichtete Franz Haas über seine erste Luftreise an den Stricken eines Ballons. „Die Ruhe bei der Fahrt, das Dröhnen der Arbeit und des Verkehrs von unten - wie soll man es beschreiben. In 600 Meter Höhe hört man noch Rufe von der Erde.“ Zum Flug selbst sagte der Bürgermeister, es habe wenig Wind, aber eine starke Therrnik geherrscht. „Wenn wir Sand über Bord warfen, blies die aufsteigende Warmluft die Körner nach oben.“

Nach guter Luftfahrersitte wurden die beiden Neulinge im Reich des Windes selbstverständlich auch getauft, zuerst mit einer Handvoll Sand und dann mit Sekt. Bürgermeister Haas ist in der Zunft der Ballonfahrer seit gestern der „Baron von der Pegnitz“ und Pfarrer Stegmann, der etwa über dem Gefängnis Fürther Straße das Zeremoniell über sich ergehen ließ, wurde „Graf von der Rout“, weil die Nürnberger früher die vergitterten Backsteinhäuser so nannten.

Pfarrer Stegmann, der seinem „himmlischen Chef“ immerhin 1.200 Meter näher gekommen war, faßte seine Eindrücke in einem Satz zusammen: „Mein Chef läßt seine kleinen Hilfsarbeiter vom Bodenpersonal nicht im Stich, das sieht man von da oben.“

