30. August 1968: 58 Kilometer lange Rohrleitung

NÜRNBERG - Mit Hochdruck wird an verschiedenen Baustellen innerhalb und außerhalb Nürnbergs am Bau der 58 Kilometer langen Gasleitung von der Spaltanlage im Gaswerk bis zum Untertage-Gasspeicher in Eschenfelden in der Oberpfalz gearbeitet.

In der Ingolstädter Straße liegt gegenwärtig eine der Großbaustellen für die 58 Kilometer lange Gasleitung von Nürnberg nach Eschenfelden. © Launer



Die EWAG, die dafür 10 Millionen DM in ihrem Etat eingeplant hat, hofft noch in diesem Jahr die Gesamtanlage in Betrieb nehmen zu können.

Mehrere hundert Meter lang ist in der Waldschneise beim Tiergarten die Rohrleitung, die in Kürze verlegt wird © Launer



Dann wird es möglich sein, mit Hilfe der Ferngasleitung entweder in den Eschenfelder Speicher bei Zeiten geringen Gasverbrauchs durch die Stadtbewohner Überschußgas mit etwa 55 Atmosphären Überdruck zu pressen – hauptsächlich im Sommer – oder umgekehrt ihm wieder bei größerem Bedarf Gas zu entnehmen.

Die Leitung durch die Stadt wird folgenden Verlauf nehmen: Gaswerk – Sandreuthstraße – Maybachstraße – Heisterstraße – Dianastraße – Winter-Günther-Straße – Ingolstädter Straße. Von hier führt sie hinter dem Großen Dutzendteich vorbei entlang der Valznerweiherstraße durch das Forstgelände hinter der Kunstakademie. Beim Tiergarten erreicht sie den Brunner Weg und schließlich die Stadtgrenze.

Größere Baustellen befinden sich derzeit in der Ingolstädter Straße, in der Valznerweiherstraße und beim Wirtschaftshof des Tiergartens. Man sieht aufgerissene Bürgersteige und eingeengte Straßen in Länge von mehreren hundert Metern, aufgebockte Rohre mit einem Durchmesser von 30 Zentimeter und Facharbeiter, die die einzelnen Stücke verschweißen. Die Gräben sind etwa einen Meter tief. Bei der Verlegung wird darauf geachtet, daß die Gasleitung überall ein leichtes Gefälle hat, damit sich die Kondensflüssigkeit an bestimmten Stellen sammelt, wo sie herausgepumpt wird.

Bis die 58 Kilometer lange Gasleitung im Boden liegt, wird in den nächsten Monaten noch kräftig gebuddelt werden müssen. Auch außerhalb Nürnbergs werden von vier Stellen in Richtung Schwaig – Lauf – Hersbruck fleißig Gasrohre verlegt. Bei der EWAG herrscht Zuversicht: wenn keine unvorhergesehenen Schwierigkeiten auftreten, wird die Rohrleitung, wie vorgesehen, in diesem Jahr fertig und in Betrieb genommen. Sie wird entscheidend dazu beitragen, die Gasversorgung in Nürnberg und weiten Teilen Mittelfrankens zu sichern.

F. M.