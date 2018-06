30. Juni 1968: Kleingolf vor dem Schießhaus

Sieger kamen schnell über die Runden - 61 Teilnehmer kämpften um den Titel - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Meisterliche Ergebnisse brachte am Wochenende die Stadtmeisterschaft der AmateurminigolfspieIer am Schießhaus in Erlenstegen. Mit 56 Punkten schlug Horst Gröschner in zwei Durchgängen alle Konkurrenten aus dem Feld.

Über 18 Bahnen mit vielen Hindernissen führt der Weg zur Stadtmeisterschaft im Minigolfspielen. © Ulrich



61 Teilnehmer, darunter zehn Damen, 35 Herren, zehn Schüler und sechs Senioren bewarben sich in ihren Klassen um den Titel.

Manch einer der Vereinsspieler, die bei diesem Turnier nicht zugelassen waren, hätten zu kämpfen gehabt, um bestehen zu können. Der Minigolf-Club Nürnberg hatte die Meisterschaft ausgerichtet, Bahnbesitzerin Margarete Köhler die Sachpreise ausgesetzt. Bei strahlendem Wetter machte der Kampf mit den kleinen Hartgummibällen allen Konkurrenten soviel Spaß.

Neben Horst Gröschner in der Herrenklasse tat sich vor allem Wolfgang Schweigert in der Seniorenklasse an den 18 Hindernissen hervor. Er errang mit 58 Schlägen zum drittenmal den Meistertitel. Das beste Ergebnis bei den Damen erzielte sowohl im Einzeldurchgang mit 28 Schlägen als auch in der Gesamtwertung mit 62 Punkten Brigitte Reinhardt. Das beste Einzelergebnis des Wochenendes erreichte Senior Fritz Witt mit 25 Bällen, während in der Herrenklasse Günter Richter die beste Runde mit 27 Schlägen hinter sich brachte.

B. S.