31. Dezember 1968: Der Fahrer kassiert

Straßenbahnkunden müssen sich ab 1969 an neuen Schildern orientieren - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ab Neujahr werden die Straßenbahnkunden, zunächst nur auf der Linie 4 (Friedrich-Eibert-Platz – Plärrer – Dutzendteich), ein paar neue Schilder finden, die sich im Lauf des Jahres dann auch auf die anderen Linien ausbreiten werden. Ein großes rotes „K“ am vorderen Einstieg, dazu ein Steckschild an der Stirnseite des Triebwagens „Kasse beim Fahrer/E“ sagt ihnen, daß in diesem Zug kein Schaffner mitfährt, sondern der Fahrer das Fahrgeld kassiert und die Einzelfahrscheine ausgibt.

Nur wer einen Fahrschein gegen Bargeld lösen muß, bekommt ihn bald an einem kleinen Schalter links vom Fahrersitz. Die Fahrgäste mit Dauerkarten können an ihm vorbei ins Wageninnere, die Inhaber von vorausgekauften Streifenkarten finden gleich neben dem Einstieg den Entwerter dafür. © Kammler



Nur wer einen Fahrschein gegen Bargeld lösen muß, bekommt ihn bald an einem kleinen Schalter links vom Fahrersitz. Die Fahrgäste mit Dauerkarten können an ihm vorbei ins Wageninnere, die Inhaber von vorausgekauften Streifenkarten finden gleich neben dem Einstieg den Entwerter dafür. Foto: Kammler



Zu diesem Zweck kann er sich auf seinem Sitz ein wenig nach links drehen und an einem kleinen Schalter die baren Geldgeschäfte erledigen. Die Fahrgäste mit Dauerkarten brauchen natürlich nicht an den Schalter zu treten und wer eine Sammelkarte besitzt, kann sie, ohne den Fahrer zu molestieren, am Entwerter abstempeln lassen.

Die Augen offenhalten

Ein Schild kommt selten allein – es gibt auch noch ein durchgestrichenes „K“, entweder am hinteren Einstieg, wenn der Fahrer kassiert, oder am vorderen Einstieg, wenn der Triebwagen mit einem Schaffner besetzt ist.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im Dezember 1968 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Dezember 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Die VAG verteilt seit gestern an alle Straßenbahnfahrgäste Merkblätter, in denen sie auf die Änderung hinweist. Immerhin, man wird in Zukunft sehr die Augen offenhalten müssen, um schon am heranfahrenden Straßenbahnwagen zu erkennen, wo man nun einsteigen darf und soll und muß, vorn oder hinten, vor allem auch wo das „K“ steht, das auf die Kasse hinweist.

Für die Personalkosten

Seit 1960 wurden bei der VAG 600 Mann Personal eingespart – nicht entlassen, sondern zu anderen Dienststellen versetzt –, doch sind immer noch 2434 von den 5000 Mitarbeitern der Städtischen Werke bei den Verkehrsbetrieben beschäftigt, 60 v. H. davon im Fahrdienst. Fast 90 v. H. der Fahrgeldeinnahmen müssen für die Personalkosten verwendet werden, vor der Tariferhöhung waren es mehr als 100 v. H.



Durch den schaffnerlosen Betrieb auf den Großraum-Triebwagen können 225 Mann, bei der Ausdehnung dieser Betriebsart auch auf die Beiwagen nochmals 200 Mann Fahrpersonal eingespart werden. Die Betriebskosten hofft man dadurch um etwa 1,3 Mill. DM zu senken, doch wird diese Einsparung durch die Arbeitszeit-Verkürzung ab 1. 1. 1969 leider schon wieder zum größten Teil aufgezehrt