33-Jähriger bedroht Mann mit Messer und will Polizei beißen

Mann wehrte sich gegen Festnahme und schlug auf Beamten ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In einer Nürnberger Kneipe hat ein 33-Jähriger am frühen Mittwochmorgen einen anderen Gast mit einem Messer bedroht und ist dann geflüchtet. Nachdem die Polizei den Mann schließlich doch fassen konnte, versuchte dieser die Beamten zu bespucken und zu beißen.

Gegen 0.45 Uhr erhielt die Einsatzzentrale die Mitteilung, dass ein Gast einer Bar in der Innenstadt einen anderen mit einem Messer bedroht haben und anschließend geflüchtet sein soll. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Täter und konnten ihn im Bereich der Grasersgasse erwischen. Bei seiner Festnahme leistete der 33-Jährige Widerstand und spuckte in Richtung der Polizeibeamten. Außerdem versuchte er, einem Beamten in die Hand zu beißen. Dieses Verhalten - inklusive permanenter Beleidigungen - , zeigte der Beschuldigte laut Polizei während der gesamten Sachbearbeitung.

Da sich der 33-Jährige nicht beruhigen ließ, sollte er zur Unterbindung weiterer Straftaten in einen Haftraum gebracht werden. Dagegen wehrte er sich erneut nach Kräften und schlug einem Beamten mehrfach mit der Faust gegen den Oberkörper. Anschließend wurde er im Haftraum untergebracht. Die Beamten erlitten leichte Verletzungen, blieben aber weiterhin dienstfähig. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 33-Jährigen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jule