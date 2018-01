4. Januar 1968: Tiere schnuppern den Schnee

Im Tiergarten haben die Tiere Freude am Wetter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vater Kragenbär muß gegenwärtig mit der Unterhaltung der Tiergartenbesucher vorliebnehmen. Ganz allein tummelt er sich im winterlichen Gehege, denn seine "Damen" sind in der Kinderstube beschäftigt. Beide Bärinnen haben Nachwuchs bekommen.

Die Zebras versuchen sich langsam mit der unfreundlichen Witterung in Deutschland anzufreunden. Im tiefen Schnee kommt ihre Zeichnung besonders schön zur Geltung. Sie bewirkt einen interessanten Kontrast. © NN



Die Zebras versuchen sich langsam mit der unfreundlichen Witterung in Deutschland anzufreunden. Im tiefen Schnee kommt ihre Zeichnung besonders schön zur Geltung. Sie bewirkt einen interessanten Kontrast. Foto: NN



Tai-tai Zwillinge, Chini ein Junges. Wie in der Natur leben sie zurückgezogen und bemuttern und wärmen ihre pfundschweren Kinder, die nicht größer als Kätzchen sind. Erst nach zwei Monaten werden sie getrennt, weil sonst Vater Bär ungemütlich wird.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im Januar 1968 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Januar 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Die Kamele ertragen die Kälte mit der ihnen eigenen Gelassenheit. Ein dickes Fell und eine kräftige Speckschicht, die sie sich zugelegt haben, lassen sie gut über den Winter kommen. Sehr zaghaft nur wagen dagegen die Giraffen einen Spaziergang im Schnee. Sie werden täglich etwa zwei Stunden ins Freigehege hinausgelassen, damit sie sich langsam an das rauhe Klima ihre neuen Heimat gewöhnen.

Die Eisbären allerdings fühlen sich in dieser Jahreszeit von Tag zu Tag wohler. © NN



Die Eisbären allerdings fühlen sich in dieser Jahreszeit von Tag zu Tag wohler. Foto: NN



Endlich sinken die Temperaturen nach dem Geschmack der Eisbären. Das Eis auf ihrem privaten Schwimmbassin ist aber noch dünn und brüchig, nur vorsichtig wagen die Kolosse einen Ausflug zum Wasserrand, an dem sie ihr Spiegelbild betrachten können, das sicher nicht zu ihrer Zufriedenheit ausfällt. Denn die Felsen in ihrem Gehege haben auf dem hellen Fell abgefärbt und so wurden sie teilweise zu „Braunbären“.

NN