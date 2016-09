4. September 1966: Museum wird größer

NÜRNBERG - Große Pläne hat der Heimat- und Volkstrachtenverein Neunhof: sein kleines Museum gleich neben dem Jagdschlößchen soll dreimal so groß werden wie bisher.

Hier wird bald viel leben einkehren: Heimat- und Volkstrachtenverein Neunhof plant, das Patrizierschloss in Neunhof umzubauen. © Germanisches Nationalmuseum



Im nächsten Frühjahr wird mit dem Erweiterungsbau begonnen, der den bisherigen Räumen zwei weitere große Säle hinzufügt, von denen der eine auch für Vorträge und andere Veranstaltungen zur Verfügung stehen soll.



Im Zuge der Arbeiten ist auch daran gedacht worden, das Dach und das Fachwerk des Schlosses auszubessern und das jetzige Museum umzubauen. Den Neunhöfern schwebt vor, einen kleinen "Museumsbezirk" zu schaffen, der großbürgerlich-städtische aber auch die bäuerliche Lebensform vergangener Zeiten im Knoblauchsland zeigt.



Darum möchte der Volkstrachtenverein gerne in diesem Komplex auch die Scheune mit einbeziehen, die zum Schloßhof gehört und einen Stall mit originalen Gewölben besitzt, wie man sie heute nur noch selten antrifft. Hier sollen vor allem alte bäuerliche Gerätschaften und Fahrzeuge ausgestellt werden: Pflüge, Eggen, ein alter Leiterwagen.

Handfeste Ziele

Da das alte kleine Museum zur Zeit von Ausstellungsgegenständen fast überquillt, faßte der Verein den Beschluß, es großzügig zu erweitern. Der Flügel soll rechtwinklig angeschlossen werden und nur zum Teil musealen Zwecken dienen. Die andere Hälfte bleibt sehr handfesten Zielen vorbehalten: die Feuerwehrfahrzeuge von Neunhof sollen hier untergebracht werden. Aber 220 Quadratmeter in zwei Etagen bleiben immer noch für die Trachten, die Dreschflegel und Sicheln übrig.





Angefangen werden soll mit dem Bau im Frühjahr. Da der Verein nur über geringe eigene Mittel verfügt, ist er zum großen Teil auf die Selbsthilfe der Mitglieder angewiesen, von denen viele bereit sind, selbst mit Hand anzulegen. Der Rohbau, der im nächsten Jahr "stehen" soll, wird knapp 50.000 Mark kosten.



Die Gemeinde, die erst vor kurzer Zeit ihr neues Rathaus einweihte, hat dem Verein bereits 20.000 Mark Zuschuß zugesagt, vom Landkreis erwartet man weitere 10.000, von der Regierung von Mittelfranken 5000 bis 6000 Mark. Den Rest will man aus Eigenmitteln und Spenden der Industrie finanzieren.

Hilfe von den Landwirten

Neben der Unterstützung durch die Industrie erhofft sich der Verein auch Hilfe von den Landwirten. "Vielleicht hat der eine oder andere von ihnen noch alte Geräte, die wir bisher noch nicht bekommen konnten", meint Kreisbaumeister Hans Langfritz vom Heimat- und Volkstrachtenverein, von dem auch der Plan für das neue Haus stammt. "Zuerst aber wollen wir sehen, wie wir mit dem Bau selbst vorankommen, ehe wir an die Innenausstattung gehen."





Am günstigsten wäre es freilich für die Pläne des Vereins, wenn sich eine Fördergemeinschaft zusammenfände. Denn mit dem Neubau ist das Problem des Museumsbezirks noch nicht abgeschlossen. Die Vergrößerung des kleinen Gebäudes, das eine Tenne und eine schöne große Bauernstube erhalten soll, die Reparaturen an den Umfassungsmauern und an der Scheune werden noch beträchtlichen Aufwand an Arbeit und Geld fordern. Aber der Elan, mit dem der Verein an diese Aufgaben herangeht, berechtigt zu Hoffnungen.

