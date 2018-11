41-Jähriger randalierte in Nürnberger Gaststätte

Da der Mann auch noch Widerstand geleistet hatte, kam er in eine Fachklinik - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit einem renitenten Mann hatten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte am Samstagabend zu tun. Der 41-Jährige leistete Widerstand und musste in eine Fachklinik gebracht werden.

Zeugen teilten der Polizei am Samstagabend gegen 21 Uhr einen aggressiven Gast in einem Lokal in der Königstraße mit, der die Gaststätte nicht freiwillig verlassen will und randalieren soll. Beamte der Inspektion Nürnberg-Mitte versuchten, ihn zu beruhigen, und forderten ihn auf, das Lokal zu verlassen. Der 41-Jährige zeigte sich weiterhin uneinsichtig, aggressiv. Anschließend nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.