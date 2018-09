42-Jähriger in Nürnberg ausgeraubt - Polizei kann Täter fassen

Unbekannte lockten den Mann in eine Seitenstraße und bedrohten ihn - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In den frühen Morgenstunden des vergangenen Freitag ist ein 42-Jähriger von zunächst Unbekannten beraubt worden. Zwei Tatverdächtige konnten später festgenommen werden.

Gegen 3.30 Uhr wurde der Mann am Hallplatz von zwei unbekannten Männern angesprochen und unter einem Vorwand in eine Seitenstraße gelockt. Dort bedrohten ihn die Täter mit einem Messer und forderten 200 Euro. Als er der Forderung nicht nachkam, griff einer der beiden ihm in die Tasche und nahm sich daraus 30 Euro. Dann rannnten die Räuber davon.

Der 42-Jährige verständigte aus einem nahegelegenen Lokal die

Polizei. Kurze Zeit später nahm die Polizei einen 21- und 22-Jährigen fest. Die Beute trugen sie noch bei sich. Bei der Vernehmung räumte der 21-Jährige die Tat ein. Gegen beide wurde Haftantrag gestellt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.