44 Kilo leichter: Nürnberger im "Biggest Loser"-Halbfinale

"Ich bin stolz, dass ich all diese Wochen durchgehalten habe", so Saki - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Sechs Kandidaten ziehen in das Halbfinale der SAT1-Show "The Biggest Loser" ein - darunter auch Saki. Der Nürnberger hat in den acht Camp-Wochen über 23 Prozent seines Startgewichts verloren. "In den Augen meiner Familie habe ich gesehen, dass ich ein Superheld bin", erzählt er.

Fast 190 Kilo brachte Saki vor der "The biggest Loser"-Show auf die Waage. Nach acht Wochen konnte er 44 Kilo leichter ins Halbfinale einziehen. © ProSiebenSat.1 Media SE



Fast 190 Kilo brachte Saki vor der "The biggest Loser"-Show auf die Waage. Nach acht Wochen konnte er 44 Kilo leichter ins Halbfinale einziehen. Foto: ProSiebenSat.1 Media SE



Nach einer weiteren kräftezehrenden Woche durften sechs der "Biggest Loser"-Kandidaten ins Halbfinale einziehen. In den letzten sieben Tagen konnte der Nürnberger Saki sein Gewicht nochmal um fünf Kilo reduzieren. Mit 189,6 Kilo Startgewicht ist der Finanz- und Versicherungsmakler damals in die Abnehm-Show eingezogen, gemeinsam mit 49 anderen Übergewichtigen. Nach acht Wochen konnte der 39-Jährige sein Gewicht auf 145,5 Kilo reduzieren und hat damit über 44 Kilo abgenommen. "Das muss mir mal jemand nachmachen. Das wird schwierig", so der Nürnberger stolz. Auch Trainerin Christine Theiss ist von der Leistung des Kandidaten überzeugt: "Das ist eine unglaubliche Zahl von Saki."

In der letzten Nacht vor dem großen Wiegen haben die Kandidaten das Foto von sich verbrannt, das zu Beginn des Camps gemacht wurde, und sich damit symbolisch von ihrem alten Ich verabschiedet. "Mir sind Gedanken gekommen, was die 190 Kilo mit mir und meiner Familie gemacht haben", berichtet Saki.

Die Heimkehr der Kandidaten

In der nächsten Folge dürfen der Nürnberger wie auch die anderen Kandidaten ihren Heimweg antreten. Seiner Frau bringt er Blumen mit. "In den Augen meiner Familie habe ich gesehen, dass ich ein Superheld bin." Während der langen Zeit körperlicher Trennung hat der 39-Jährige viel über die Vergangenheit nachgedacht: "Ich habe mich zum Positiven verändert. Diese Veränderung möchte ich mit meiner Frau weitermachen. Ich möchte den Rest meines Lebens mit ihr verbringen."

Nach sechs Wochen in der Heimat, treffen die Kandidaten in Kärnten wieder aufeinander und sehen, was die jeweils anderen zuhause geleistet haben. In Kärnten können sie in zwei Challenges Gewichtsboni für den Einzug in das Finale gewinnen.

Und auch der immerwährende Gang zur Waage steht an. Saki hat ein mulmiges Gefühl "Es kann sein, dass der Körper streikt und einem einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich habe Früh und Abend viel Sport gemacht, war mittags immer laufen. Ich bin immer zum Training zu Fuß gelaufen.“

Ob Saki sich gegenüber seinen Konkurrenten durchsetzen kann, wird am Sonntag, den 8. April, um 17.45 Uhr auf Sat1 ausgestrahlt.