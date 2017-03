5. März 1967: Ziel: sonnige Ferien

NÜRNBERG - Wenn sich die Frühlingsstürme legen und das erste Grün sich blicken läßt, beginnen wieder die Ferienpläne zu reifen: „Urlaub 67“, die umfassende süddeutsche Ausstellung für Reise, Camping, Caravaning und Wassersport bietet vom 11. bis 19. März in der Messehalle aktuelle Hinweise.

Vor Booten, Zelten und Wohnwagen amüsieren sich Mannequins. © Kammler



Neben den jüngsten Angeboten von mehr als 200 Ausstellern aus sieben Nationen winkt eine besondere Überraschung: zwei Ehepaare, in Nürnberg geboren und mindestens 25 Jahre verheiratet, außerdem noch nie im Urlaub gewesen, dürfen auf Kosten der AFAG für 14 Tage in den Bayerischen Wald fahren.

Unabhängig davon: das gesamte, 15.000 Quadratmeter umfassende Ausstellungsgelände in den Erdgeschossen von Messehaus, Messehalle und Europahaus – letztes Jahr, als „Urlaub 66“ aus der Taufe gehoben wurde, waren gleich 47.000 Besucher da – bietet allen Ferienmachern jene Tips, die sie zur speziellen Abrundung ihres Programms brauchen. Zahlreiche namhafte Reisebüros geben individuelle Auskünfte.

Die Schau, an der sich mit ihrem Angebot auch Ägypten, Bulgarien, Israel, Österreich, Rumänien und Südtirol beteiligen, will beweisen, daß die schöne, weite Welt heute jedermann offensteht, ob die Brieftasche nun dick oder nur mager gefüllt ist. Wer noch gar nicht so recht weiß, was er will, wird durch Sonderschauen auf attraktive Feriendomizile aufmerksam gemacht – Spurt zu leuchtenden Korallengärten oder in den neuesten Swimming-Pool daheim…

Komplette Wochenendhäuser und Gartenlauben, an die 120 Wohnungen bis zum Familien-„Mobilheim“ mit Dusche, Küche und anderen Raffinessen sind zu sehen. Der Wassersportler hat die Wahl zwischen einem stolzen „Kosar“, einem Schlauchboot mit Besegelung oder einem Katamaran, falls er sich nicht gleich für einen Motorkreuzer mit zwei Kojen entscheiden will. Notfalls tut‘s natürlich auch ein Kleinstmotorboot aus Kunststoff oder ein Kleinst-U-Boot…

Trophäen aus aller Welt, die komfortabelsten Campingzelte, aber auch die Strandmode vom letzten Chic – alles, was begehrenswert ist, wird in dieser „Verbraucher-Ausstellung“, täglich von 10 bis 18 Uhr, gezeigt. Das Motto ist, der „Volkstouristik“ neue Lichter aufzusetzen und jedem, den das Fernweh plagt, sichere Tips zu geben. Dazu verhelfen auch eine Gebrauchtwagenschau und die Zweirad-Hersteller.

Was die Jubilare im „Ehepaar-Wettbewerb“ betrifft: bis Freitag, 10. März, müssen sie ihre Meldungen im Rennweg 61 abgegeben haben, und es stört die Ausstellungsleitung durchaus nicht, wenn die Anwärter noch schulpflichtige Kinder haben. Sie dürfen mitreisen in die bayerischen Wälder und können sich erholen.

Insgesamt: „Urlaub 67“ macht keine Versprechung umsonst. Sie verdient, gesehen zu werden.

