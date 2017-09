50 Freiflüge nach England: Nürnberg sucht "goldene Tickets"

NÜRNBERG - Am kommenden Mittwoch, 27. September, heißt es beim Stadtbummel besonders aufmerksam sein: Im Nürnberger Stadtgebiet sind 50 Stoff-Flugzeuge versteckt. Wer eines findet, gewinnt ein "goldenes Ticket" - einen Hin- und Rückflug nach Birmingham.

Birmingham ist die zweitgrößte Stadt Großbritanniens. Eine Metropole, die mit ungewöhnlicher Architektur, Kultur, Shopping-Malls und einem regen Nachtleben lockt. © Stefan Mößler-Rademacher



Am Mittwoch, 27. September, ist ein Team der Fluglinie bmi regional und des Nürnberger Flughafens in der Innenstadt unterwegs und versteckt insgesamt 50 Fluggutscheine an fünf Orten in der Nürnberger Altstadt. Wer eines der Stoff-Flugzeuge entdeckt, gewinnt einen Gratisflug nach Birmingham.

Mit der Suche nach dem "goldenen Ticket" soll auf die Verbindung nach Birmingham aufmerksam gemacht werden, die aktuell zwar schon von Geschäftskunden genutzt wird, als Urlaubsziel aber noch recht unbekannt ist. Ein Kollege von den Erlanger Nachrichten hat sich schon mal in der britischen Millionenmetropole umgesehen, seinen Reisebericht gibt es hier zu lesen.

Weitere Informationen zu den Spielregeln gibt es im Internet unter flybmi.com. Und, pssst: Dort gibt es auch Hinweise zu den Verstecken.

