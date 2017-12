Die Unternehmerszene der Region liebt ihn, und auch das ein oder andere fachfremde Gesicht war am Samstag auf dem Ball der Unternehmer im Nürnberger Glaspalast der Mercedes-Niederlassung zu sehen, zu dem Andreas und Simon Röscke mittlerweile zum siebten Mal luden. Zwischen den Tanzrunden wurde den Gästen an den weiß eingedeckten Tischen ein Vier-Gänge-Menü serviert.

Der Bau hat 50 Millionen Euro verschlungen, dafür ist aber auch die Technik auf dem modernsten Stand. An der Rothenburger Straße wurde jetzt das Pachelbel-Schulzentrum eingeweiht. Wir haben uns in den Räumen umgesehen!

Der Christkindlesmarkt 2017 ist eröffnet! Schon am ersten Tag drängten sich tausende Besucher durch die Innenstadt, um die Eröffnung, die Buden und das Christkind aus nächster Nähe zu bestaunen. Bis Heiligabend hat einer der ältesten Weihnachtsmärkte Deutschlands noch geöffnet - wir haben die Bilder vom ersten Tag.

Weihnachtliche Stimmung in der Nürnberger Innenstadt, am Hauptmarkt gingen die Lichter aus und alle Augen richteten sich auf die Frauenkirche: Am Freitagabend wurde der Nürnberger Christkindlesmarkt mit dem Prolog feierlich eröffnet. Ab 17.30 Uhr hatte Christkind Rebecca ihren großen Auftritt - und begeisterte die dicht gedrängte Menge im Herzen Nürnbergs.