50 Prozent mehr Kunden: Carsharing in Nürnberg wächst

Anbieter Scouter will deutlich mehr Stationen im Stadtgebiet aufstellen - vor 55 Minuten

NÜRNBERG - Der Kundenstamm des Carsharing-Anbieters Scouter ist im vergangenen Jahr um 50 Prozent gewachsen. 1400 Nürnbergerinnen und Nürnberger teilen sich laut Scouter inzwischen ein Auto mit vielen anderen.

Dieses Wachstum liege weit über dem Niveau vergleichbarer Großstädte, heißt es in einer Pressemitteilung des Marburger Unternehmens. Scouter-Geschäftsführer Thomas Großnann betont weiter, dass Carsharing nicht nur den Nutzern helfe, ihre Mobilität zu organisieren, sondern auch Platz in der Stadt schaffe und die Park- und Verkehrssituation verbessere.

Die bislang acht städtischen Mobilpunkte mit öffentlichen Carsharing-Stationen werden demnächst aufgestockt. Im ersten Halbjahr 2019 werden 20 Stationen dazukommen, die auch bisher unversorgte Stadtteile wie Laufamholz, Zerzabelshof, Langwasser, Erlenstegen Schweinau und St. Leonhard erschließen. Bei der Auswahl der Standorte konnten die Nürnberger mitreden und online ihre Anregungen weitergeben.

Dringend nachlegen

Mit diesen neuen Stationen werde die Scouter-Flotte in der Stadt sprunghaft wachsen, heißt es in der Pressemitteilung. Man habe sich in Erwartung der neuen öffentlichen Standorte mit der Akquise privater Stellplätze im letzten Jahr zurückgehalten, teilt Scouter mit. Jetzt müsse man dringend nachlegen, um das Angebot auf hohem Niveau zu halten.

Im Carsharing-Vergleich der deutschen Städte, den der Bundesverband CarSharing jährlich veröffentlicht, sei Nürnberg vor einigen Jahren weit unten gestartet und hole seitdem deutlich auf.

nn