6. September 1967: Volksfest-Frühschoppen mit Gaudi

NÜRNBERG - Ein ganzer Mastochse am Spieß – rund acht Zentner zartes Fleisch – wanderte gestern portionsweise in die hungrigen Mägen von Volksfestbesuchern, die sich in der Festhalle für 4.000 Personen, von Rudi Scheuer niedergelassen hatten.

Frohe Zeltbesucher machen kräftig mit: zur „Musi“ schunkeln und singen sie. Foto: Gerardi



Schon am Vormittag, als die Nürnberger zum „Großfrühschoppen“ in Scharen herbeiströmten, war im Zelt fast kein Platz mehr frei. Es prasselte Beifall beim Weißwurst- und Spanferkelumzug der Köche und Kellner.

Viel Applaus aber erhielt auch der witzige Humorist Egon Helmhagen, Lisl Dietrich, die Jodlerin aus Tirol, als Überraschung und zum ersten Male in Nürnberg, die „Drei Globetrotter“ vom Saarländischen Rundfunk sowie das große Blasorchester unter der Leitung von Hans Blum. Alle Mannen schmetterten die kernigen Wies`n-Weisen“ so laut und deftig, daß sie weithin zu hören waren.

Keine Frage: die Stimmung der Gäste im Tucher-Siechen-Festzelt hielt bis in die Nachtstunden an. „Fisch muß schwimmen!“ sagten sich die Besucher und genossen zu den frisch gebackenen Karpfen – sie wurden neben den saftigen Schweinshaxen am meisten verlangt – zahllose Maß Bier. „Überhaupt: das Geschäft ging glänzend!“ sagt die Wirtsfamilie. Das warm-schwüle Wetter half dabei – überall auf dem Platz.

