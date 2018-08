65.000 Besucher lauschten dem Klassik Open Air

Dirigent Kahchun Wong komponierte für seine Premiere eigens neues Stück - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein heftiger Regenschauer hat allen, die schon am Nachmittag in den Luitpoldhain kamen, die Wartezeit ein wenig versaut. Pünktlich zum Konzertbeginn waren aber alle Picknickdecken wieder getrocknet: 65.000 Menschen genossen das Klassik-Open-Air.

Besucher am stilvoll gedeckten Tisch: Beim Klassik Open Air lassen sich die Zuhörer bei der Ausstattung ihres Picknickplatzes traditionell nicht lumpen. © Julia Vogl



Ein wenig nervös schaute Kahchun Wong schon aus, als er kurz vor Konzertbeginn mit Kulturreferentin Julia Lehner plauderte. Kein Wunder, immerhin stellt sich der neue Chefdirigent der Symphoniker den Nürnbergern im größten grünen Konzertsaal Europas vor.

Dafür hat Wong extra noch ein Stück komponiert: Die Besucher konnten sich vorab eine Datei mit Regenschauer-Sound auf das Handy laden, zusammen mit Body Percussion sollte gemeinsam ein Regenereignis der besonderen Art kreiert werden.

Polizeipferde im Einsatz

Erstmals waren im Luitpoldhain auch Polizeipferde im Einsatz. © Julia Vogl



Das Regenereignis der besonderen Art gab es bereits bei der Generalprobe am Freitag – die Besucher wurden klatschnass. Klatschnass wurden am Samstag auch all diejenigen, die bereits am Nachmittag Plätze für das Konzert am Abend reservierten: Ein regelrechter Kittelwascher hinterließ große Pfützen im Luitpoldhain. Pünktlich zum Konzertbeginn schien jedoch wieder die Sonne. Wie bereits vor zwei Wochen waren auch jetzt vier Polizeipferde rund um das Gelände im Einsatz. Rund um den Luitpoldhain müssen so viel weniger Beamte eingesetzt werden.

Der erste Teil des diesjährigen Klassik Open Airs ging bereits im Juli über die Bühne:

jule