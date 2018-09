65-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall bei Kornburg

Bei einem Überholvorgang in der Ringelnatzstraße kam es zur Kollision - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Tödlicher Unfall am Nürnberger Stadtrand: Ein Motorradfahrer ist auf der Ringelnatzstraße bei Kornburg von einem Auto überrollt worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Der 65-jährige Biker war gegen 10.40 Uhr auf der Ringelnatzstraße von Kornburg in Richtung Katzwang unterwegs. Am Ortsende von Kornburg fuhr er hinter einem Kleintransporter mit Anhänger her. Weil der Mercedes Vito immer langsamer fuhr, entschloss sich der 65-Jährige offenbar mit seiner Suzuki das Gespann zu überholen.

Was der Motorradfahrer in diesem Moment nicht sehen konnte: Vor dem Transporter setzte ein Auto an, links in eine Hofeinfahrt abzubiegen. In diesem Moment kollidierte der Biker mit dem abbiegenden Nissan, der 65-Jährige stürzte und erlitt schwerste Verletzungen. Eine Polizeistreife versuchte kurz darauf das Unfallopfer noch wiederzubeleben. Ohne Erfolg. Noch ehe der Rettungsdienst eintraf, erlag der 65-Jährige seinen Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

bro