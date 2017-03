67 Meter mussten die Arbeiter am Mittwoch überspannen - Stück für Stück wurde die 3200 Tonnen schwere Brücke dafür am Recyclinghof in Nürnberg eingeschoben. Die Bahnstrecke Nürnberg - Roßtal, die von dem Umbau betroffen ist, bleibt noch bis zum 5. März gesperrt. © Eduard Weigert