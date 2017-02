74-Jähriger nach Sturz mit Elektrorad verstorben

NÜRNBERG - Aus unbekannten Gründen stürzte Ende Januar in Erlenstegen ein Radfahrer mit seinem Elektrofahrrad. Der ältere Herr verletzte sich bei dem Sturz schwer und schwebte in Lebensgefahr. Am Dienstag erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nun dringend nach Zeugen.

Gegen 10.45 Uhr fand eine Autofahrerin den verletzten 75-Jährigen an der Einmündung des Steinplattenweges in die Eichendorfstraße im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen.

Neben dem am Boden liegenden Mann lag sein Elektrofahrrad. Wie die Polizei berichtet, war der Verletzte zunächst ansprechbar. Jedoch konnte er aufgrund seines offenbar verwirrten Zustandes keine Angaben zum Sachverhalt machen.

Der 74-Jährige musste schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Tage schwebte der Mann in Lebensgefahr. Am Dienstag verstarb er an den Folgen seiner erlittenen Verletzungen.

Nun sucht die Verkehrspolizei Nürnberg dringend nach Zeugen. Personen die am 29. Januar gegen 10.45 Uhr an der genannten Örtlichkeit einen Fahrradfahrer beobachtet haben, dessen Fahrweise möglicherweise auffiel, werden gebeten sich unter der 0911/65 83 - 15 30 zu melden.

Dieser Artikel wurde am 8. Februar um 9.56 Uhr aktualisiert.

