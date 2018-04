8. April 1968: Freizeitspaß für jedermann

NÜRNBERG - Camping – ob im Winter oder Sommer – behält seine Freunde, und „Komfort in der Freizeit“ ist kein Schlagwort. Das Sortiment für alles Zubehör verbessert und erweitert sich immer mehr.

Mannequins posieren in diesem rassigen „Flitzer“, der einen interessanten Mittelpunkt bei der vielseitigen Bootsausstellung bildet. Auf dem „Quelle“-Dach gibt es besonders viel zu sehen. Foto: NN



Auf dem Dach des „Quelle-Marktes“ in der Fürther Straße bewahrheitete sich dieser Eindruck; hier wurde am Samstag die 12. Camping-Schau auf fast 5.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche eröffnet. Favoriten im sehenswerten Programm sind neben den vielen Steilwand-Hauszelten die Boote, ob mit Segel oder Motor.

Diese „Flitzer“ aller Kategorien und Preisklassen – auch Außenbordmotore von fünf bis 25 PS sind in Reih und Glied aufgestellt – bilden die ideale Ergänzung zum Urlaubserlebnis. Unter 14 Modellen kann man wählen. 45.000 Liter Wasser braucht ein neues Langschwimmbecken, in dem ganze Familien baden gehen können. Der stattliche Swimming-Pool; ganz oder teilweise in den Boden versenkbar, mißt 9,16x4,60 Meter. Nach dem in Nürnberg gültigen Kubikmeterpreis würde eine Füllung 45 DM kosten.

Als besonders reizvolle Neuheit unter dem großzügigen Angebot für Camping, Freizeit und Garten erweist sich ein Party-Pavillon, der einen Durchmesser von 6,50 Meter hat. Nicht minder einladend sind eine Mini-Rund-Laube für zwei Personen sowie eine hölzerne Gartenlaube mit Stoffdach, rasch zu montieren und für Picknick wie für einen zünftigen Skat bestens geeignet.

So gibt‘s bei einem Bummel über diesen bunten „Markt der Ferienmacher“ viel zu sehen und zu bestaunen. Wenn erst wieder die Sonne lacht, wird es hier Auftrieb geben.

