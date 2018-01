8. Januar 1968: Ein Wochenende mit unverhofften Winterfreuden

NÜRNBERG - Das war ein Wochenende so recht nach dem Herzen der Wintersportfreunde! Es bescherte – ganz unverhofft – vergnügliche Stunden auf Rodel und Skier.

Auf dieser schönen Rodelpiste ging es mit freudigem Gejohle den Berg hinab. © Gerardi



Noch in der Nacht vom Freitag zum Samstag sah es freilich so aus, als sei die Macht des Winters vorerst gebrochen: Schnee und Eis schmolzen dahin wie Butter an der Sonne. Aber am Samstag wechselte das Bild von einer Stunde auf die andere: kalter Wind fegte statt warmer Luft durch die Straßen, Frau Holle schüttelte wieder ihre Betten aus, Stadt und Land verwandelten sich über Nacht in ein Winter-Wunderland.

Da hielt es groß und klein nicht mehr daheim. Wie an an einem sonnigen Sommer-Sonntag schwärmten die Nürnberger in ihre Erholungsgebiete aus, wenn auch mit dem bevorzugten Ziel Hügel und Berge. Auf der Rodelbahn am Schmausenbuck – unser Bild – ging es so hoch her wie noch nie in diesem Winter. Vor einer imposanten Zuschauerkulisse zeigten die Schlittenfahrer ihre Künste.

Der Schnee brachte aber auch Ärger: die Autofahrer mußten über Straßen schimpfen, in denen sich kein Räumfahrzeug gezeigt hatte. Hoffentlich ist das städtische Reinigungsamt künftig besser auf Draht, denn die „Wetterfrösche“ prophezeien noch mehr Schnee.

